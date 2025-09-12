search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Video Daniel Băluță anunță care este stadiul lucrărilor pe șantierul pieței Berceni-Olteniței. Cum va arăta noul complex agro-alimentar

Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, a anunțat care este stadiul lucrărilor pe șantierul pieței Berceni-Olteniței. În prezent, muncitorii distrug vechea clădire.

Se lucrează pe șantierul pieței Berceni-Olteniței FOTO: FB/Daniel Băluță
Daniel Băluță a anunțat vineri, 12 septembrie, pe Facebook faptul că se lucrează intens pe șantierul pieței Berceni-Olteniței. Workinprogress, a transmis Băluță pe rețeaua de socializare.

„Constructorii dezafectează, zilele acestea, structura metalică a fostului complex agroalimentar, pentru a elibera spațiul și pentru a genera frontul de lucru necesar ridicării noii clădiri care va adăposti piața”, a explicat primarul Daniel Băluță.

În locul ei, primarul Băluță a anunțat că va fi construit un complex agro-alimentar nou-nouț, cu triplă funcțiune. 

„Practic, vom avea o zonă de piață, dedicată producătorilor autohtoni, cu tarabe, de unde vom putea cumpăra produse naturale, proaspete, autentice românești. Tot aici, vom avea și spații pentru brutărie, farmacie și alte asemenea mici unități economice de mare utilitate.  Pentru tineri, va fi amenajată o zonă de relaxare și de socializare, atât de necesară în cadrul comunității noastre, mai ales că astfel de locații ne lipsesc”, a transmis primarul Daniel Băluță, în luna iulie. 

București

loading Se încarcă comentariile...
