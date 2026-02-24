search
Marți, 24 Februarie 2026
Video Daniel Băluță acuză un sistem „anchilozat” de termoficare: „Statul trebuie să învețe să livreze serviciile către cetățeni la parametrii contractuali”

Publicat:
Ultima actualizare:

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a făcut declarații privind noul proiect care vizează sistemul de termoficare al Capitalei, criticând blocajele instituționale și accentuând necesitatea corectitudinii în livrarea serviciilor către cetățeni. Conform edilului, obiectivul final este fuziunea între Elcen și Termoenergetica pentru a optimiza livrarea serviciilor de termoficare.

Daniel Băluță. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Daniel Băluță. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

„A fost o zi extrem de tristă pentru că, în ciuda faptului că acest proiect a întrunit o majoritate, primarul general și aparatul de specialitate au făcut tot ceea ce l-a stat în putință să blocheze acest proiect”, a declarat Băluță.

Edilul a precizat că prin inițiativa sa se urmărește ca bucureștenii să plătească doar pentru apa caldă și căldura efectiv livrate, la presiunea, debitul și temperatura prevăzute în contract.

Băluță a subliniat că sistemul actual, considerat „anchilozat”, permite de prea mult timp exploatarea cetățenilor, iar modificările propuse au scopul de a obliga Elcen și Termoenergetica să livreze servicii la standarde reale.

„Noi plătim ca să avem căldură și apă caldă, nu să avem apă amorțită și calorifere amorțite. Așa cum statul român știe să încaseze taxe, știe să încaseze impozite, trebuie să învețe livreze serviciile către cetățeni la parametrii contractuali. Nu facem altceva decât să obligăm și nu numai Termoenergetica, sunt două entități care sunt implicate aici, este vorba despre Elgen și Termoenergetica, pentru că de cele mai multe ori producătorul nu livrează apa la presiunea corectă, debitul corect și temperatura corectă.

La intrarea în fiecare bloc există contoare, iar în baza datelor pe care contoarele le înregistrează, oamenii trebuie să plătească doar în momentul în care temperatura are valoarea, temperatura, presiunea și debitul, acestea toate trebuie să fie la valoarea din contract. Este vorba despre o schimbare fundamentală a unui sistem anchilozat. Un sistem care s-a obișnuit să îl exploateze, să-l jefuiască pe cetățeni, pur și simplu. Asta se întâmplă de foarte mulți ani”, a spus primarul Daniel Băluță.

În opinia sa, proiectul are un rol clar de presiune asupra instituțiilor implicate, inclusiv asupra Ministerului Energiei, iar obiectivul final este fuziunea între Elcen și Termoenergetica pentru a optimiza livrarea serviciilor de termoficare.

„Rolul pe care îl am este acela de a rezolva problemele, nu de a mă gândi cum să fac să nu le rezolv. Eu cu asta mă ocup. Și dorința pe care o am este aceea ca acest nou mod de organizare să îl implementez”, a adăugat Băluță.

