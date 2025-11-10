Cursurile cu prezență fizică, reluate la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” din București după explozia din Rahova

Cursurile cu prezență fizică au fost reluate luni la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din București, după ce unele clase fuseseră avariate în urma exploziei din luna octombrie, din Cartierul Rahova, a declarat Camelia Lepădat, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Municipiului București (IȘMB), pentru Agerpres.

„Astăzi s-au reluat cursurile cu prezență fizică la Liceul Bolintineanu, iar, în urma hotărârii Consiliului de Administrație, unitatea școlară funcționează în două schimburi. Funcționa și înainte în două schimburi, însă cu un program decalcat, deoarece accesul în sălile afectate rămâne interzis”, a precizat purtătorul de cuvânt al IȘMB.

Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu IȘMB, a informat încă din 17 octombrie că 15 săli de clasă de la liceu au fost avariate în urma exploziei din Sectorul 5.