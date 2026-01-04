Capitala îngheață. Mii de bucureşteni au rămas fără căldură şi apă caldă. Avaria de la CET Sud afectează mai multe sectoare până după Sfântul Ion

Mii de bucureșteni rămân fără apă caldă și căldură la început de an, din cauza unei avarii majore la CET Sud, furnizarea normală a agentului termic fiind estimată abia după 7 ianuarie.

O avarie majoră apărută în cursul dimeneţii de duminică, 4 ianuarie, la CET Sud – ELCEN a lăsat mii de locuitori ai Capitalei fără căldură şi apă caldă în plină iarnă. Incidentul afectează în special sectoarele 2 şi 3 și parțial sectoarele 4 și 5, o parte dintre consumatorii din Sectorul 4 fiind temporar arondați la CET Progresul.

Potrivit Termoenergetica, avaria a fost cauzată de probleme la cazanul-turbină care încălzește sute de litri de apă, ceea ce face ca reluarea furnizării agentului termic să fie posibilă după ce lucrările de remediere se vor încheia, în jurul datei de 7 ianuarie. Ulterior, va fi nevoie de un interval de aproximativ 24 de ore pentru ca temperatura apei calde și a căldurii să revină la parametrii normali în toate punctele termice și în locuințele afectate.

„Potrivit ELCEN, termenul estimat pentru remedierea avariei este data de 7 ianuarie. Apoi, după finalizarea lucrărilor și repunerea în funcțiune a cazanului-turbină, este necesar un interval de aproximativ 24 de ore pentru ca temperatura agentului termic să ajungă la parametri normali în toate punctele termice afectate și în casele voastre”, a transmis Termoenergetica, duminică, într-o postare pe Facebook.

Aceasta nu este prima avarie din acest sezon rece, cea mai recentă fiind pe 27 decembrie, când, ca şi acum, mii de bucureșteni din sectoarele 2 și 3, precum și parțial din sectoarele 4 și 5, au rămas tot fără apă caldă și căldură din cauza unei defecțiuni similare.