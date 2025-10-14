search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Șase constructori auto de top, acuzaţi că au manipulat testele oficiale de poluare la mașinile diesel. Se cer despăgubiri de miliarde de euro

0
0
Publicat:

Unele dintre cele mai mari companii auto din lume sunt acuzate că au manipulat testele de emisii diesel, preferând „să trișeze decât să respecte legea”, au declarat luni avocații celor peste 1,6 milioane de reclamanți, la începutul unui proces de proporții istorice la Înalta Curte din Londra.

Industrie constructoare de mașini FOTO: Adevărul (arhivă)
Industrie constructoare de mașini FOTO: Adevărul (arhivă)

La un deceniu după scandalul „Dieselgate” al grupului Volkswagen, care a costat gigantul german peste 32 de miliarde de euro, proprietarii de vehicule diesel produse între 2012 şi 2017 de Mercedes-Benz, Ford, Nissan, Renault, Peugeot şi Citroën (ultimele două deţinute de Stellantis) acuză producătorii că au folosit dispozitive ilegale pentru a înşela testele oficiale de poluare, scrie News.

Potrivit reclamanţilor, aceste aşa-numite „defeat devices” detectau momentul în care maşinile erau testate şi ajustau automat emisiile de oxizi de azot (NOx) pentru a se încadra în limitele legale, în timp ce, în condiţii reale de circulaţie, nivelurile de poluare ar fi fost de până la 12 ori mai mari.

Avocaţii reclamanţilor susţin că aceste practici au avut un impact semnificativ asupra mediului şi că proprietarii de vehicule au dreptul la compensaţii financiare. În total, valoarea pretenţiilor este estimată la 6 miliarde de lire sterline (aproximativ 8 miliarde de dolari).

Producătorii neagă acuzaţiile, susţinând că sistemele de control al emisiilor sunt calibrate diferit în funcţie de condiţiile de funcţionare şi că există ”motive tehnice şi de siguranţă justificate” pentru aceste variaţii. Ei resping, de asemenea, orice asemănare cu cazul Volkswagen din 2015.

Procesul actual va analiza un eşantion de 20 de vehicule diesel fabricate de cele cinci companii şi va stabili dacă acestea conţineau dispozitive interzise.

Verdictul este aşteptat în 2026, iar decizia va avea efect obligatoriu şi pentru alte 800.000 de cereri similare, depuse împotriva altor mărci, precum BMW şi Vauxhall/Opel.

Avocatul reclamanţilor Tom de la Mare a afirmat că producătorii au făcut ”o alegere conştientă” de a pune confortul clienţilor mai presus de protecţia mediului, în timp ce avocaţii constructorilor susţin că reclamanţii sunt ”orbiţi de umbra lungă” a scandalului Volkswagen şi că reglementările privind emisiile implică inevitabile compromisuri tehnice.

Cazul ar putea deveni una dintre cele mai importante acţiuni colective din istoria juridică britanică, cu potenţialul de a remodela responsabilitatea industriei auto faţă de standardele de mediu din Europa.

Auto

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
digi24.ro
image
Momentul în care mama și fetița în cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO
stirileprotv.ro
image
El e „bombardierul” care a ucis o mamă cu copilul în căruț pe trecerea de pietoni! „Conduc NERVOS la 3 dimineața”
gandul.ro
image
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
mediafax.ro
image
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia oară
fanatik.ro
image
„Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”
libertatea.ro
image
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
antena3.ro
image
Oraşul în care apartamentele şi chiriile s-au dublat în 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
observatornews.ro
image
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
De ce să pui un burete de vase la congelator: Un truc simplu care previne o problemă mare
playtech.ro
image
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
IS-TO-RI-E: țara cât județul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
El este tânărul care și-a pierdut viața într-un teribil accident, în Argeș! În coliziune a fost implicat și un cunoscut fotograf
kanald.ro
image
Dacă pui un punct colorat pe copia buletinului, acest gest te proteja împotriva furtului de identitate și...
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Mare companie producătoare de mezeluri, în pragul falimentului. 400 de angajaţi speră să-şi poată păstra locurile de muncă
romaniatv.net
image
Val de ninsori în România! Alertă ANM
mediaflux.ro
image
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Alin Oprea a reluat relația cu copiii săi: „Ne-am revăzut și am vorbit sincer” Gestul care l-a impresionat profund: „A fost dovada că iubirea și adevărul nu se sting”
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
london british library royal ms 15 e vi f 16r alexandre contre porus png
Top 10 arme medievale care au schimbat cursul Evului Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Alin Oprea a reluat relația cu copiii săi: „Ne-am revăzut și am vorbit sincer” Gestul care l-a impresionat profund: „A fost dovada că iubirea și adevărul nu se sting”

OK! Magazine

image
Nici măcar în vizitele oficiale nu se poate abține să-și atingă abdomenul. Noi ipoteze despre lupta pe viață și pe moarte a lui Kate

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică