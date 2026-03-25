Jurnaliștii din Capitală nu vor mai avea drept de parcare gratuită și accesul liber la instituțiile de cultură. Ciucu: „Și eu îmi plătesc parcarea, ca primar”

Jurnaliștii din București ar putea pierde, începând cu 1 mai 2026, accesul gratuit la parcările publice și la instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București (CGMB). Măsura apare într-un proiect de hotărâre publicat spre dezbatere de Primăria Municipiului București.

Documentul propune abrogarea unei hotărâri adoptate în 2016, care oferea jurnaliștilor aceste facilități pe baza legitimației de serviciu.

Potrivit referatului de aprobare, numărul vehiculelor care beneficiază de gratuitate a crescut constant, punând o presiune majoră pe spațiile de parcare. Autoritățile susțin că actualul sistem afectează accesul publicului larg și reduce rotația locurilor în zonele aglomerate.

Ciucu: „6.000 de ziariști. Poate 5-10 per redacție”

Primarul general Ciprian Ciucu a explicat că numărul mașinilor scutite de plată este mult prea mare comparativ cu locurile disponibile.

„Întreaga infrastructură de parcări nu-și mai justifică existența, dacă rămâi la un număr de gratuități mai mare decât numărul de parcări de două ori. 6.000 de ziariști. Nu vă supărați pe mine, mi-au zis colegii mei: 'Băi, nu te lua de ziariști, îți pui presa în cap!' Dragii mei, și eu îmi plătesc parcarea, ca primar. 6.000. Poate găsim o formulă ca o redacție să aibă un număr de, nu știu, 5, 10, dar 6.000? Sunt redacții care au sute. Deci, dacă credeți că de aceea trebuie eu să am hate din partea breslei dumneavoastră, că elimin această gratuitate, atunci asta să fie, dar hai să facem și ce este corect pentru orașul acesta! Hibridele și electricele, cumulat cu ce am zis mai devreme, înseamnă dublu”, a declarat edilul unui reporter, potrivit Agerpres.

Acesta a mai precizat că, împreună cu facilitățile acordate mașinilor electrice și hibride, numărul total al scutirilor ajunge să dubleze capacitatea locurilor de parcare disponibile.

Proiectul prevede și eliminarea gratuității pentru autoturismele electrice și hibride, care în prezent pot utiliza fără cost parcările publice de utilitate generală.