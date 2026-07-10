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Ciucu, despre averile politicienilor și acuzațiile de mită: „Câți primari stau într-un apartament cu trei camere în Drumul Taberei?”

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Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a respins din nou acuzațiile potrivit cărora ar fi primit mită și a declarat că stilul său de viață nu reflectă astfel de fapte. Invitat într-un podcast, edilul a vorbit, în principal, despre administrația Bucureștiului, corupție și averile politicienilor.

Primarul general al Capitalei, invitat la podcast. FOTO: captură video YouTube
Primarul general al Capitalei, invitat la podcast. FOTO: captură video YouTube

Ciucu a afirmat că este acuzat că ar fi beneficiat de plăți făcute în numele său în timpul unei campanii electorale, însă susține că nu a avut cunoștință de astfel de situații. Amintim că edilul este acum sub control judiciar.

„Unde-i mita aia? Nu trebuie să se vadă cumva în stilul vieții mele?”

„Sunt acuzat de mită, că am luat mită. Păi unde-i mita aia? Nu trebuie să vadă cumva în stilul vieții mele? Nu am luat mită, ci s-au făcut niște plăți în numele meu, dacă s-or fi făcut, că asta încearcă ei să demonstreze, pe care eu aș fi știut în campania electorală”, a declarat primarul general, vineri, în podcastul Cerne și Discerne cu Mihai Răzvan Moraru.

Edilul Capitalei a spus că, de când este în politică, nu și-a schimbat stilul de viață și a dat ca exemplu locuința în care spune că trăiește.

„Eu nu sunt un tip bogat. Nu mi-am schimbat stilul de viață. Sunt primar aproape de șase ani. Nu m-am dus nici la Monaco cu Nordis-ul”, a spus Ciucu.

Acesta a susținut că, deși a avut funcții cu bugete importante în administrare, nu a acumulat averi comparabile cu ale altor politicieni.

„Câți primari care au avut bugetele pe care le-am avut eu în subordine, ca primar de sector, stau într-un apartament cu trei camere în Drumul Taberei? Câți? Primar general”, a spus el.

Ciucu a mai afirmat că nu a profitat financiar de pe urma unor proiecte publice pentru a face investiții personale. El a dat exemplul unui bulevard construit în perioada în care era primar al Sectorului 6, despre care spune că a dus la creșterea valorii imobiliare din zonă.

„Am făcut primul mare bulevard de la zero. După ce l-am făcut, acum un apartament cu două camere costă 80.000-100.000 de euro. Mulți mi-au zis: «Tu știai că se va întâmpla proiectul ăla. De ce nu ți-ai făcut și tu un împrumut, să cumperi și apoi să vinzi?» Pentru că nu-mi stă capul la așa ceva. Vă dați seama că ești în această poziție și ai o grămadă de tentații. Nu mi-a stat capul. Am destructurat țările de corupție. Reorganizând, că nu sunt procuror, nu stau să mă duc să dovedesc, dar reorganizând lucrurile, poți să elimini”, a afirmat primarul.

Ciucu vorbește despre existența unor rețele de influență

Ciprian Ciucu a vorbit despre existența unor rețele de influență formate din politicieni, oameni de afaceri și persoane aflate în poziții-cheie din instituții ale statului, despre care susține că pot controla direcționarea banilor publici.

„Există oameni foarte puternici, foarte bogați, foarte conectați între ei, ca o rețea. (…) Pot determina, prin partide, cine ajunge la ce instituție și nu este nevoie să politizezi toată instituția, ci doar pozițiile-cheie”, a declarat el.

Primarul general a precizat că nu face parte din astfel de rețele și că soluția pentru a combate aceste mecanisme este transparența.

„Eu trebuie să-mi fac treaba și să transparentizez. Altfel n-am cum să lupt”, a spus Ciprian Ciucu.

Edilul a discutat și despre problemele administrative ale Capitalei, proiectele europene pierdute sau întârziate și planurile de regenerare urbană a Bucureștiului.

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