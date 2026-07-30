Vacanță în țările afectate de incendii: când este sigur să pleci și în ce situații poți cere banii înapoi

Incendiile de vegetație continuă să afecteze mai multe regiuni turistice din Franța, Spania și Grecia, în timp ce șapte insule grecești se află în stare de urgență din cauza secetei și a rezervelor insuficiente de apă.

În sud-vestul Franței, pompierii încercau să limiteze incendiul care a devastat peste 42.000 de hectare în Gironde și a amenințat localități și stațiuni din apropierea orașului Bordeaux, inclusiv Lacanau, bazinul Arcachon și peninsula Cap-Ferret.

De la izbucnirea incendiilor, aproximativ 220.000 de persoane au fost evacuate, printre acestea numărându-se localnici, turiști din campinguri și persoane cazate în locuințe de vacanță.

În Spania, incendiile de amploare din provincia Ávila și din Comunitatea Madrid fuseseră declarate stabilizate din punct de vedere tehnic, ceea ce a permis ridicarea ordinelor de evacuare și întoarcerea locuitorilor în mai multe localități. Focarele nu erau însă stinse complet, iar autoritățile avertizau asupra riscului de reaprindere, pe fondul revenirii temperaturilor de peste 40 de grade. În același timp, un nou incendiu a provocat evacuări în provincia Zamora.

Situația s-a agravat și în Creta, unde un incendiu izbucnit miercuri în regiunea Rethymno s-a extins rapid din cauza vântului puternic. Două cadre ale serviciului de pompieri au murit, iar autoritățile au dispus evacuarea mai multor sate din zona afectată.

Separat de incendiile din Creta, șapte insule grecești - Astypalaia, Tinos, Alonissos, Leros, Patmos, Symi și Karpathos se află în stare de urgență din cauza secetei și a rezervelor insuficiente de apă. Această măsură le permite autorităților să accelereze lucrările și achizițiile necesare pentru asigurarea alimentării cu apă, într-o perioadă în care sezonul turistic pune o presiune suplimentară asupra resurselor disponibile.

Grecia rămâne principala destinație externă a românilor

„Grecia rămâne destinația externă preferată a românilor pentru vacanțele de vară, fiind urmată de Turcia, Bulgaria și Spania. Estimăm că, în lunile de vârf ale sezonului, sute de mii de români se află sau au rezervări în Grecia, iar zeci de mii în Spania și Franța”, declară Traian Bădulescu, purtător de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), pentru „Adevărul”.

Specialistul subliniază că incendiile, valurile de căldură sau lipsa apei afectează, de regulă, regiuni bine delimitate. În majoritatea stațiunilor, hotelurile, aeroporturile și serviciile turistice continuă să funcționeze normal.

Prin urmare, o rezervare în Spania nu ar trebui anulată automat pentru că există incendii într-o provincie aflată la sute de kilometri distanță. Același principiu se aplică indiferent că destinația este Franța, Spania sau o insulă din Grecia: turistul trebuie să verifice situația din localitatea, insula și chiar zona hotelului în care urmează să ajungă.

Cum verifici dacă mai este sigur să pleci în vacanță

Prima sursă care trebuie consultată este pagina de alerte și condiții de călătorie a Ministerului Afacerilor Externe. Turiștii ar trebui să urmărească apoi mesajele autorităților locale de protecție civilă, informațiile aeroportului și notificările companiei aeriene, ale agenției și ale hotelului.

„În majoritatea cazurilor, dacă există un risc real pentru siguranța turiștilor, autoritățile emit avertizări clare, iar operatorii turistici propun soluții alternative. Nu recomandăm anularea preventivă a vacanțelor în lipsa unor informații concrete privind destinația exactă”, explică reprezentantul ANAT.

Un simplu mesaj trimis hotelului poate lămuri dacă unitatea funcționează normal, dacă există restricții de apă, drumuri închise, evacuări sau probleme cu alimentarea cu energie, spune el. În cazul unei rezervări prin agenție, turistul trebuie să ceară în scris confirmarea că pachetul poate fi furnizat în condițiile contractate.

În Franța, riscul de incendiu poate fi urmărit și pe hărțile actualizate de autoritățile franceze și de Météo-France. La nivel european, sistemul EFFIS al Comisiei Europene publică informații despre incendiile active și suprafețele afectate.

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Când este justificată anularea vacanței

Existența unui incendiu într-o țară nu îi dă automat turistului dreptul de a renunța la vacanță și de a primi banii înapoi. Situația se schimbă dacă hotelul este evacuat sau închis, accesul în stațiune este interzis, zborul este anulat ori autoritățile recomandă oficial evitarea călătoriilor în regiunea respectivă.

În cazul pachetelor turistice cumpărate prin agenții de turism - care includ, de regulă, transportul și cazarea -, apariția unor circumstanțe extraordinare ce împiedică desfășurarea vacanței în condiții normale poate da dreptul turistului, în funcție de situație, la reprogramarea concediului, schimbarea destinației sau a hotelului, servicii alternative ori rambursarea sumelor achitate.

„Fiecare caz trebuie analizat individual, în funcție de amploarea evenimentului și de impactul asupra serviciilor contractate. Când vorbim despre forță majoră declarată într-un anumit stat sau într-o anumită regiune, deja este o situație în care se implică autoritățile statelor și cele competente”, precizează Traian Bădulescu.

Dacă zborul este anulat, compania aeriană trebuie să ofere rambursarea biletului sau redirecționarea către destinație. În cazul unor circumstanțe extraordinare, precum incendiile sau condițiile meteorologice severe, pasagerul poate să nu primească despăgubirea financiară acordată în mod obișnuit pentru anulări, dar își păstrează dreptul la asistență, rambursare sau transport alternativ.

Cei care au cumpărat separat biletul și cazarea trebuie să discute individual cu fiecare furnizor. Dacă avionul funcționează și hotelul rămâne deschis, teama turistului, în lipsa unei avertizări oficiale pentru zona respectivă, nu obligă automat operatorii să restituie banii.

Nu există un val de anulări din partea românilor

Potrivit informațiilor primite de ANAT de la agențiile membre, incendiile și seceta nu au declanșat până acum anulări pe scară largă.

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Imaginile cu incendii îi determină pe turiști să ceară lămuriri, dar solicitările de schimbare a hotelului sau regiunii sunt punctuale și reprezintă un procent redus din totalul rezervărilor. Relocările sunt necesare doar în cazurile în care destinația este afectată direct.

„Nu există motive pentru anulări în masă sau pentru renunțarea preventivă la vacanțe, atât timp cât autoritățile nu emit recomandări oficiale în acest sens”, afirmă purtătorul de cuvânt al ANAT.

Ce trebuie verificat înainte de plecare

Turiștii ar trebui să citească atent condițiile de anulare ale rezervării, să încheie o asigurare medicală și, dacă este posibil, o poliță storno. Este important însă ca polița să fie analizată înainte de cumpărare, deoarece nu toate asigurările acoperă incendiile, dezastrele naturale sau renunțarea din proprie inițiativă la călătorie.

Telefonul trebuie păstrat pornit, cu serviciul de roaming activ, pentru primirea alertelor de urgență. În bagaj sunt utile copii ale documentelor, medicamentele necesare, o baterie externă și datele de contact ale hotelului, agenției, companiei aeriene și consulatului.

Pe termen mai lung, fenomenele extreme încep să schimbe calendarul concediilor. Tot mai mulți turiști aleg lunile mai, iunie, septembrie și octombrie, când temperaturile sunt mai suportabile, iar presiunea asupra infrastructurii este mai redusă.

„Schimbările vor fi mai degrabă de calendar și de distribuție a fluxurilor turistice decât de renunțare la marile destinații europene”, estimează Traian Bădulescu.