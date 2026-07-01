Video Incendiu urmat de o bubuitură la metrou, în zona Universitate. Pasagerii au fost evacuați de urgență

Un incendiu a izbucnit miercuri după-amiază, 1 iulie, în jurul orei 15:20, pe Magistrala 2, la stația Universitate, unde o flacără s-a extins rapid, fiind urmată de o bubuitură puternică, conform primelor informații. Traficul este oprit.

În scurt timp, în incinta stației s-a degajat fum dens, toxic, iar autoritățile au dispus evacuarea de urgență. Călătorii aflați în stația respectivă, de pe Magistrala 2 Tudor Arghezi-Pipera, s-au autoevacuat.

„La acest moment, echipele specializate Metrorex intervin pentru remedierea defecțiunii. Instalația de ventilare din stație a fost pornită pentru evacuarea cât mai rapidă a mirosului de fum. Metrorex monitorizează permanent situația și va informa publicul cu privire la orice evoluție relevantă”, a anunțat Metrorex.

Pasagerii au fost scoși rapid din stație, iar circulația a fost afectată în urma incidentului.

Din cauza umidității s-a aprins un izolator de pe șină, potrivit Antena 3 CNN.

Până la acest moment, nu au fost raportate informații oficiale privind eventuale victime. Ancheta este în desfășurare.

Bucureștiul s-a confruntat în noaptea de marți spre miercuri cu ploi torențiale care au inundat numeroase străzi, pasaje și bulevarde din toate sectoarele Capitalei. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arată mașini blocate în apă, trafic grav afectat și intervenții ale echipajelor de urgență în mai multe zone ale Capitalei. Scurtcircuitul ar putea fi cauzat de apa care a pătruns în instalații.

În urma incidentului, circulaţia trenurilor spre sudul Capitalei este blocată la această oră.

Secvențe cu pasageri panicați:

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