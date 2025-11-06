search
Ciprian Ciucu acuză o „mega contra-campanie” împotriva sa: „Zeci de astfel de camionete plasate prin tot orașul”

Alegeri Primăria București 2025
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, acuză o „mega contra-campanie” împotriva sa, reclamând că mai multe camionete cu panouri publicitare afișează informații false despre el.

Mai multe camionete cu panouri publicitare afișează informații false despre Ciucu/FOTO: Facebook
„Avem o mega contra campanie. Zeci de astfel de camionete plasate prin tot orașul. Mizeria acestei campanii este fără margini! Manipularea este odioasă! Au înființat site-uri și au scris articole calomnioase la adresa mea, lucruri care NU au legătură cu adevărul!”, a transmis Ciucu pe Facebook.

De asemenea, acesta transmite că „se folosesc de elemente cu totul onorabile” din cariera sa „și le pun într-o lumină odioasă”.

„Nu le mai ajunge TikTok-ul și banii băgați acolo (sute de mii), nu le mai ajunge Meta, unde practic nu poți raporta nimic fără ANCOM (care nu face nimic), nu le mai ajung site-urile — simulacru; acum plimbă toate aceste mizerii, cu fotografia mea în oraș, pe camioane.

O fi legal? Mă documentez și îi voi chema în justiție! Dar ticăloșii sunt alții.

Un singur om are interesul, bani negri și buget de campanie fără limite. Să-ți fie rușine, Daniel! De aceea veți pierde, pentru că nu ați învățat nimic!”, a adăugat primarul Sectorului 6.

Mai multe camionete cu panouri publicitare afișează informații false despre Ciucu/FOTO: Facebook
PNL a validat marți, 4 noiembrie, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală, în cadrul Biroului Politic Național. Liberalii susțin că acesta își propune să le ofere bucureștenilor o administrație modernă, eficientă și orientată spre soluții concrete pentru dezvoltarea Capitalei.

Ne vom ocupa de campanie pe pozitiv, e oferta noastră pentru București. Merg la victorie! Mă voi bate pentru a câștiga Primăria Capitalei. Unii au încercat să ne scoată din joc la masa verde. Va fi o luptă destul de grea. Cu oameni care deja aruncă banii în social media. Cu oameni care au sprijinul unor zone mai greu de descris și sunt convins că vom câștiga campania, dar că o vom face cu fruntea sus. Noi nu am pregătit atacuri murdare. Ne vom ocupa de campanie pe pozitiv, e oferta noastră pentru București”, transmite Ciprian Ciucu. 

Primarul sectorului 6 a mai indicat în cadrul ședinței de BPN faptul că unele sondaje neasumate ar putea minți.  

