O porțiune a Centurii București a devenit periculoasă pentru șoferi, după ce un capac de canal a dispărut, lăsând o groapă în mijlocul drumului. Mai mulți șoferi au semnalat deja pagube, iar autoritățile promit intervenție urgentă.

→ Imaginea 1/3: Capac de canal dispărut pe Centura Capitalei FOTO: Info Trafic / Facebook

Șoferii care circulă pe Centura București au surprins imagini cu o groapă provocată de lipsa unui capac de canal, iar nemulțumirea acestora a fost exprimată pe rețelele sociale. „Centura București, fix cum ar trebui să arate centura unei capitale europene, mai ales după ce se anunță taxe auto una după alta, tot mai mari. Plătim pentru a ne distruge jante, anvelope și nu numai. Scârbă să ai și nu altceva”, a scris unul dintre utilizatori.

Alți șoferi au semnalat că situația nu este singulară. „De 3 ori a fost făcut anul ăsta, urmează și a 4-a oară”, a comentat un alt conducător auto. Un alt șofer a povestit că „mi-au sărit jantele în aia”, iar altcineva a avertizat: „Rupi un sfert de mașină acolo, mai ales noaptea”.

Nemulțumiri față de autorități

Mai mulți șoferi critică și lipsa de control a administrației drumurilor. „Taxe și taxe. Unde e Poliția acum? Unde e responsabilitatea administratorului de drum? Ce mentenanță face zilnic? Sau are băieții trimiși în altă parte? Îi controlează cineva?”, a scris un șofer indignat.

Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a precizat în comentarii că problema a fost deja transmisă către Direcția Regională de Drumuri și Poduri București (DRDP) pentru remediere urgentă: „Am transmis deja către DRDP București să intervină de urgență pentru remedierea problemei semnalate de șoferi”, a scris acesta la ora 10:30.

Taxe și impozite auto în creștere

Pe fondul acestor nemulțumiri, șoferii mai sunt afectați și de creșterea constantă a costurilor pentru întreținerea mașinilor. Rovinieta și amenzile pentru lipsa ei s-au scumpit în ultimul an, iar începând cu 2026 impozitul auto va crește în medie cu 30% față de tarifele actuale. Mașinile mai vechi de 15-20 de ani vor fi cele mai afectate, impozitul putându-se dubla sau chiar tripla, conform principiului „poluatorul plătește”.

În București, pentru un autoturism cu motor între 1.400 și 1.600 cmc, impozitul anual este în prezent de 82 de lei, dar de anul viitor ar putea ajunge între 91 și 132 de lei sau chiar mai mult, în funcție de gradul de poluare al vehiculului.

Astfel, șoferii se confruntă simultan cu drumuri nesigure și taxe în creștere, ceea ce amplifică frustrările exprimate pe rețelele sociale.