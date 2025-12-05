search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Când va fi finalizat Centrul de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei care se construiește în Sectorul 4

Publicat:

Sectorul 4 al Municipiului București continuă investițiile strategice în domeniul sănătății, iar în maximum 6 luni va da în folosință Centrul de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei, pe care l-a construit de la zero, pe Calea Șerban Vodă.

Centrul de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei în Sectorul 4 FOTO: Daniel Băluță
Centrul de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei în Sectorul 4 FOTO: Daniel Băluță

Unitatea medicală reprezintă o investiție cu o valoare de aproximativ 100 de milioane de euro, finanțată din fonduri nerambursabile accesate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar construcția acesteia a început în urmă cu aproximativ un an.

„Orașul nostru are un potențial uriaș, dar și provocări pe măsură. Le simțim cu toții: trafic intens, aer poluat, haos urban – toate ne afectează sănătatea și calitatea vieții. Însă nu sunt motive de critică, ci motive de acțiune. Iar investițiile pe care le facem astăzi sunt exact pașii care ne ajută să depășim aceste probleme și să construim un oraș mai sigur pentru oameni. Tocmai de aceea, în ultima zi a campaniei electorale, am ales să fiu pe un șantier de spital. Aici, în Calea Șerban Vodă 189, Sectorul 4 ridică de la zero un Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei – un proiect vital pentru Capitală și pentru întreaga țară. Vreau să fie foarte clar ce înlocuim: aici au funcționat clădiri vechi de peste 130 de ani, aflate în risc seismic I, închise în 2020 pentru că nu mai puteau garanta siguranța pacienților. În locul lor, construim un spital nou, conform tuturor standardelor europene, proiectat special pentru diagnostic rapid, tratament adecvat și cercetare avansată. Lucrările au început acum un an. Structura și instalațiile principale sunt finalizate, echipamentele medicale de ultimă generație sunt deja în șantier, iar echipele lucrează accelerat la fațadă și la interioare”, a declarat Daniel Băluță”, primarul Sectorului 4 și candidat al Partidului Social Democrat la alegerile pentru funcția de Primar General al Capitalei, în cadrul unei conferințe de presă organizate în șantierul noii unități sanitare.

Imaginea 1/3: Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei (3) jpeg
Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei (4) jpeg
Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei (1) jpeg

 Edilul a anunțat, totodată, și faptul că, în maximum 6 luni, spitalul va fi dat în folosință și a explicat facilitățile la care oamenii vor avea acces.

„În aprilie începem recepția, împreună cu Direcția de Sănătate Publică și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, iar la mijlocul anului viitor, așa cum ne-am asumat prin PNRR, spitalul va fi funcțional. Noul centru va avea 115 paturi, dintre care 19 pentru ATI, trei săli de operație, laboratoare de analize și cercetare, anatomie patologică, imagistică completă și un compartiment de primiri urgențe. Este o investiție de aproximativ 100 de milioane de euro, care schimbă fundamental modul în care Bucureștiul tratează tuberculoza. Această boală apare mai des în comunitățile vulnerabile, iar expunerea pe termen lung la aer poluat slăbește plămânii și îi face pe oameni mai vulnerabili la infecții respiratorii, inclusiv la TBC. A construi un astfel de centru aici nu este doar o obligație administrativă, este un act de responsabilitate pentru sănătatea publică a României. Acest proiect arată ceva foarte important: când administrația lucrează cu disciplină și cu parteneri serioși – în acest caz Institutul „Marius Nasta”, UMF „Carol Davila”, Ministerul Sănătății – rezultatele apar repede. Nu pierdem ani în documentații, nu blocăm lucrări în sertare. Construim. Facem. Aceasta este și filosofia mea pentru următorii doi ani și jumătate ca primar general: concentrare pe lucrurile esențiale, eliminarea blocajelor, investiții care schimbă viața oamenilor în mod concret”, a mai spus primarul Sectorului 4.

Candidatul PSD a făcut referire și la acțiunile absolut necesare pentru ca astfel de proiecte cu impact major în domeniul medical să fie implementate și în alte sectoare ale Bucureștiului.

„Bucureștiul are nevoie de un ritm complet diferit, iar în Sectorul 4 am demonstrat deja că acest ritm există! Am construit spitalul de stomatologie, unitatea pentru mari arși, secția UPU, unitatea de pompieri, școli și grădinițe noi, clădiri consolidate, parcuri, pasaje, parcări și, da – chiar și stații noi de metrou. Exact aceeași disciplină o voi aduce la nivelul întregii Capitale. Și vreau să fie foarte clar: acesta este modelul pe care îl propun pentru București. Un oraș care nu așteaptă să se prăbușească ceva ca să intervină. Un oraș care investește în prevenție, în infrastructură medicală, în siguranță și în calitatea vieții. Un oraș în care sănătatea oamenilor devine prioritate, nu un capitol marginal. Am ales să închei campania aici pentru că acesta este mesajul meu: Bucureștiul nu are nevoie de circ, scandal sau zgomot politic. Bucureștiul trebuie scos din haos; are nevoie de spitale moderne, școli consolidate, trafic fluid, aer respirabil, infrastructură care funcționează. Aici este diferența între vorbă și faptă. Aici este diferența dintre promisiuni și realitate”, a mai spus primarul.

Citește și: A fost semnat ordinul pentru lucrările de extindere a magistralei de metrou M4. Băluță: „Investim 3,5 miliarde de euro pentru a uni nordul şi sudul oraşului”

Daniel Băluță a avut, totodată, și un mesaj adresat bucureștenilor chemați la vot pe 7 decembrie.

Celor care încă se întreabă dacă votul lor contează, vreau să le spun foarte clar: pe 7 decembrie votul este singurul mod în care putem schimba ritmul acestui oraș. Este un mandat scurt, de doar doi ani și jumătate, iar Bucureștiul nu are timp de experimente sau de oameni care învață funcția după ce o primesc. Capitala are nevoie de cineva care știe deja să implementeze rapid proiecte, care a demonstrat că poate livra, care a construit spitale, pasaje, parcuri, școli, metrou. De cineva care știe să pună la aceeași masă oameni cu opinii diferite și să obțină rezultate – nu blocaje, nu scandal. Bucureștiul nu este un platou de televiziune. Este un oraș real, cu oameni reali, cu probleme reale, care are nevoie de soluții reale. Iar eu asta am făcut mereu: am muncit, am construit, am livrat. De aceea vă rog: mergeți la vot pe 7 decembrie. Miza este viața noastră de zi cu zi, iar votul pentru poziția 2 pe buletinul de vot este un vot pentru siguranță, facturi corecte, sănătate, mobilitate, pentru măsuri corecte la problemele orașului și pentru un București care nu lasă pe nimeni în urmă. Veniți la vot și alegeți direcția corectă pentru Capitală! Vă mulțumesc!”, a încheiat candidatul.

Alături de Daniel Băluță, la conferința de presă de pe șantierul viitorului Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei, a fost și ministrul Sănătății, Alexandrul Rogobete.

„Am rămas fără cuvinte, recunosc, la câteva luni după ce am fost la șantier și am văzut cât de avansat este. Este unul dintre cele opt spitale care au rămas în PNRR tocmai pentru că sunt avansate, tocmai pentru că cei care gestionează acest proiect, și anume Sectorul 4 și primarul Daniel Băluță, și-au făcut treaba! Acesta este motivul pentru care sunt unități sanitare care au rămas în PNRR și unități sanitare care sunt transferate pe alte fonduri.

Discutăm despre unul dintre cele mai importante spitale din PNRR, pentru că acest spital de pneumoftiziologie și TBC tratează un domeniu strategic pentru țara noastră. Este un domeniu pe care îl gestionăm cu mare atenție. Se lucrează deja în interior, se instalează echipamentele medicale și, anul viitor, în aprilie, putem să recepționăm această unitate sanitară. Am încredere că domnul Daniel Băluță poate construi mai multe spitale în București. Avem nevoie de un nou centru pentru arși grav, pentru adulți, în București. Un astfel de spital este absolut necesar, iar eu am avut deja o discuție cu Daniel Băluță despre noul proiect. Am identificat deja o nouă sursă de finanțare și aștept să treacă data de 7 decembrie, să fie primarul Capitalei și să ne apucăm de treabă, pentru că numărul de pacienți arși în România crește accelerat”, a declarat oficialul guvernamental.

Prezent la eveniment a fost și Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, care a subliniat necesitatea ca bucureștenii să solicite candidaților rezultate palpabile.

„Mă bucur să constat că în Sectorul 4, prin prisma activității primarului Daniel Băluță, de la o idee generală avem astăzi un spital care urmează să fie finalizat foarte curând. Este, de fapt, al doilea spital din Sectorul 4 și asta demonstrează că aici există o echipă performantă, capabilă să dezvolte proiecte de anvergură și să acceseze fonduri europene. A atrage 5 miliarde de euro din bani europeni nu este un lucru simplu. Acest lucru necesită atenție la detalii, necesită proiecte concrete, seriozitate, foarte multă transparență, pentru că toate aceste resurse europene sunt verificate de instituțiile europene. În Sectorul 4 vorbim de performanță și de o folosire eficientă a acestor resurse europene. Aici avem un exemplu de bună practică și mă bucur că, împreună cu domnul ministru Rogobete, proiectele dedicate sănătății din PNRR prind contur, prind realitate. Mi-a plăcut că în ultimele două săptămâni domnul Daniel Băluță și-a prezentat rezultatele. E nevoie de rezultate, de implicare, e nevoie de o echipă performantă, iar aceste lucruri s-au văzut și mai bine în ultimele săptămâni. Inclusiv acest spital este dovada unei implicări continue, care se transformă în proiecte concrete pentru cetățeni. Avem nevoie de rezultate palpabile, iar acum avem un rezultat palpabil!”, a declarat Victor Negrescu.

Citește și: Daniel Băluță acuză: Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu „au o înțelegere politică, se menajează unul pe altul”

La același eveniment a participat și Eugen Teodorovici, fost ministru de finanțe. Recent retras din cursa pentru Primăria Capitalei și susținător al lui Daniel Băluță, Teodorovici a dat asigurări că îi va fi alături actualului primar al Sectorului 4 și după data de 7 decembrie.

„Am auzit și eu foarte multe promisiuni din partea altor candidați și tot timpul sunt trimise, sec, la fondurile europene. Din păcate, nu spun și cum le vor accesa, pentru că, așa cum se vede, nu e foarte ușor să identifici sursele de finanțare. Vis-a-vis de prietenul meu Daniel Băluță, îl felicit încă o dată, cu toate că mai important este pentru bucureșteni ceea ce construiește Daniel Băluță, ceea ce a construit, și am această convingere că va construi pentru întregul nostru oraș. Va avea tot sprijinul din punctul meu de vedere. Voi veni cu toate acele soluții care, pentru unii, astăzi par futuriste, dar asta este viața – m-am obișnuit cu acest lucru: „nu se poate”. Și atunci, cu atât mai mult mă ambiționează, mai ales dacă este făcut pentru oameni”, a declarat Eugen Teodorovici.

București

