Un gigant internațional intră pe piața românească și anunță că face angajări: unde se deschide primul magazin

Un retailer internațional de articole pentru casă intră în România. Compania asiatică Mr. DIY își va deschide primul magazin în București, la Colosseum Mall, și a demarat deja recrutarea de personal.

Fondat în 2005 în Kuala Lumpur, Mr. DIY este unul dintre cei mai mari retaileri de îmbunătățiri pentru locuințe din Asia, operând peste 3.500 de magazine în peste 10 țări din Asia, Africa și Europa, scrie Profit.

Retailerul pune accent pe un sortiment extins de produse, cu peste 18.000 de articole disponibile, de la unelte și articole electrice, la papetărie, jucării, articole sportive, cadouri sau accesorii auto.

„În România, misiunea noastră este de a aduce cumpărături inteligente, convenabile și la un raport calitate-preț avantajos comunităților locale. Magazinele noastre oferă o gamă largă de peste 18.000 de produse din categorii cheie, cum ar fi hardware, articole de uz casnic, electrice, papetărie, articole sportive, jucării, cadouri, accesorii auto și multe altele. Ne propunem să le facem viața de zi cu zi mai ușoară clienților noștri cu soluții practice la prețuri accesibile. La MR DIY România, construim o echipă pasionată, energică și orientată spre client. Apreciem oamenii care iau inițiativă, se bucură de mediile de retail dinamice și doresc să-și dezvolte cariera cu un brand internațional”, scrie în anunțul de recrutare.

Compania a demarat deja procesul de recrutare pentru personal, inclusiv pentru postul de Store Manager, care oferă un salariu net între 6.500 și 7.500 de lei lunar.

Extinderea internațională a Mr. DIY a început în 2021, odată cu deschiderea primului magazin în Turcia, urmată de lansări în Spania, Vietnam, Africa de Sud și Bangladesh.

În prezent, compania este listată la Bursa Malaysia și estimează pentru 2025 un venit de 1,1 miliarde de dolari, în creștere cu 8% față de anul precedent.