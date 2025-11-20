search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Care este cel mai vechi Târg de Crăciun din Europa. A fost organizat pentru prima dată în 1434

0
0
Publicat:

Târgurile de Crăciun au devenit simboluri ale identității europene, ce strâng turiști ani de an, care caută atmosfera acestor piețe. Ornamentele, luminile și muzica transformă centrele orașelor în decoruri de poveste și, totodată, reconstituie un patrimoniu vechi de secole.

Târgul de Crăciun din Dresda/FOTO: X @PrettyCitiesX
Târgul de Crăciun din Dresda/FOTO: X @PrettyCitiesX

În fiecare an, orașele europene se întrec între ele în cursa celui mai frumos Târg de Crăciun, însă puțini știu că această tradiție este veche de secole. 

Originile acestor Târguri de Crăciun sunt legate strâns de viața comunităților urbane, de breslele meșteșugărești și de calendarul sărbătorilor religioase.

În centrul acestei istorii se află Dresda, orașul care găzduiește cel mai vechi târg de Crăciun documentat din Europa. Evoluția sa și a altor târguri renumite arată cum tradiția poate rămâne relevantă într-o lume în continuă schimbare.

Striezelmarkt, organizat pentru prima dată în 1434 în Dresda, este recunoscut drept cel mai vechi târg de Crăciun din Europa.

A apărut ca o piață simplă de o zi, în care locuitorii orașului cumpărau ingredientele necesare pentru masa de Crăciun.

Numele său provine de la Striezel, un cozonac specific Saxoniei, care a devenit ulterior celebrul Stollen.

De-a lungul secolelor, Târgul de Crăciun din Dresda s-a transformat într-un eveniment amplu, cu artizani veniți din întreaga regiune pentru a vinde jucării sculptate, lumânări lucrate manual și decorațiuni din lemn.

Piramida de Crăciun, o construcție tradițională saxonă din lemn, rămasă până astăzi una dintre atracțiile principale.

În 2025, nu mai puțin de 27 de artizani vor expune produse originale Erzgebirgische Volkskunst, o formă de artă populară specifică zonei Erzgebirge, celebră pentru figurinele sculptate manual.

Pe modelul Dresdei s-au dezvoltat și alte târguri de Crăciun care au devenit simboluri culturale.

Citește mai departe pe Click!

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
digi24.ro
image
Miss Univers Thailanda. Ținutele impresionante a 122 de concurente au cucerit spectatorii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
mediafax.ro
image
Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Mircea Lucescu a spus ce adversar vrea să evite. Update
fanatik.ro
image
Surpriză în ultimul sondaj: Anca Alexandrescu îl depășește pe un favorit. Cu cine ar vota bucureștenii la alegerile pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui Putin. Zelenski a fost exclus din tratative
digi24.ro
image
Poză rară cu soția lui Victor Pițurcă! Cum arată femeia care i-a iertat infidelitatea de acum câțiva ani, când fostul selecționer a avut o relație cu Vica Blochina
gsp.ro
image
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
Alertă la graniță. Un camion care ar fi plin cu armament a fost oprit la vama Albița. Surse: Urma să ajungă în Israel
antena3.ro
image
Ţara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 ani
observatornews.ro
image
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
prosport.ro
image
Brazi naturali în ghiveci, preţuri actualizate. Cât costă la final de noiembrie un pom de Crăciun
playtech.ro
image
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la mijloc vine de la Craiova!
fanatik.ro
image
Cine sunt necunoscuții care candidează la PMB. Conspiraționista anti-Wi-Fi, candidata partidului care a „furat” voturi de la PSD și omul cu șase facultăți
ziare.com
image
Scene revoltătoare! În loc de flori, a primit banane drept cadou de plecare, din partea colegelor
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
NEWS ALERT | Două trenuri s-au lovit puternic în Cehia! Evenimentul s-a soldat cu zeci de victime
kanald.ro
image
Au dat peste un zăcământ de aur evaluat la 166 de miliarde de euro. Descoperirea care ar putea schimba harta economică a lumii
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Beneficii noi pentru pensionari: tichetele nefolosite pot fi convertite în bani sau vouchere
romaniatv.net
image
Geanina Corondan, la volan, alături de un bărbat misterios. Îmbrățișări după căratul cumpărăturilor FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac reacționează ferm la filmările șocante în care Camelia Voinea își abuzează verbal fiica. Mesajul lui este cât se poate de categoric
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
click.ro
image
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea: „Crezi că poți păcăli lumea?”. Verdictul stiliștilor: „Ajungi să le confunzi!”
click.ro
image
Ce gătesc vedetele în Postul Crăciunului. Rețeta specială a Nataliei Guberna: „Mămica m-a învățat”. Ingredientul-minune pentru mâncărică de prune uscate cu orez
click.ro
Kate Middleton cu Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia 0377429974 jpg
De Meghan nici nu vrea să audă, însă pe Harry l-ar primi înapoi acasă oricând. Cât de perfid pare planul lui Kate!
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Camera sovietica Krasnogorsk 3 film 16 mm (© CNSAS)
Eșecuri și gafe ale securiștilor, dezvăluite de un document de uz intern al Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner

OK! Magazine

image
Cerceii candelabru cu care a apărut Prințesa Catherine sunt spectaculoși. Ce poveste emoționantă se ascunde în spatele lor

Click! Pentru femei

image
Ups, se întâmplă și la case mai mari! Regina Camilla a umilit o femeie în public!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!