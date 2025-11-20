Care este cel mai vechi Târg de Crăciun din Europa. A fost organizat pentru prima dată în 1434

Târgurile de Crăciun au devenit simboluri ale identității europene, ce strâng turiști ani de an, care caută atmosfera acestor piețe. Ornamentele, luminile și muzica transformă centrele orașelor în decoruri de poveste și, totodată, reconstituie un patrimoniu vechi de secole.

În fiecare an, orașele europene se întrec între ele în cursa celui mai frumos Târg de Crăciun, însă puțini știu că această tradiție este veche de secole.

Originile acestor Târguri de Crăciun sunt legate strâns de viața comunităților urbane, de breslele meșteșugărești și de calendarul sărbătorilor religioase.

În centrul acestei istorii se află Dresda, orașul care găzduiește cel mai vechi târg de Crăciun documentat din Europa. Evoluția sa și a altor târguri renumite arată cum tradiția poate rămâne relevantă într-o lume în continuă schimbare.

Striezelmarkt, organizat pentru prima dată în 1434 în Dresda, este recunoscut drept cel mai vechi târg de Crăciun din Europa.

A apărut ca o piață simplă de o zi, în care locuitorii orașului cumpărau ingredientele necesare pentru masa de Crăciun.

Numele său provine de la Striezel, un cozonac specific Saxoniei, care a devenit ulterior celebrul Stollen.

De-a lungul secolelor, Târgul de Crăciun din Dresda s-a transformat într-un eveniment amplu, cu artizani veniți din întreaga regiune pentru a vinde jucării sculptate, lumânări lucrate manual și decorațiuni din lemn.

Piramida de Crăciun, o construcție tradițională saxonă din lemn, rămasă până astăzi una dintre atracțiile principale.

În 2025, nu mai puțin de 27 de artizani vor expune produse originale Erzgebirgische Volkskunst, o formă de artă populară specifică zonei Erzgebirge, celebră pentru figurinele sculptate manual.

Pe modelul Dresdei s-au dezvoltat și alte târguri de Crăciun care au devenit simboluri culturale.

