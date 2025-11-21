Reclamă falsă generată cu AI referitoare la un târg de Crăciun la palatul Buckingham. Ce au constatat turiștii cuceriți de mesaj

Când ajuns vineri, 21 noiembrie, la palatul Buckingham, o turistă poloneză se aştepta să vadă o piaţă tradiţională de Crăciun, dar a constata că totul a fost o păcăleală. N-a fost singura care a căzut pradă unei înșelătorii cu AI.

Brygida, asemenea altor turişti, a fost înşelată de o reclamă falsă ilustrată cu o imagine generată de inteligenţa artificială, informează AFP, citată de Agerpres.

„Am venit aici pentru că am crezut că e adevărat”, a explicat turista, în vârstă de 25 de ani.

Femeia a mărturisit:

„Credeam că sunt norocoasă” să pot vedea primul târg de Crăciun organizat în faţa reşedinţei regale londoneze, „şi am fost foarte trişti când ne-am dat seama că nu exista nimic''.

Mai multe mesaje publicate online şi care au circulat în lumea întreagă în mai multe limbi, printre care thailandeză, portugheză, arabă sau armeană promiteau „experienţa unui Crăciun regal inedit”.

„Spunea că va avea loc un târg de Crăciun pentru prima dată la palatul Buckingham”

Fotografia care ilustra acest eveniment fals era o imagine generată de inteligenţa artificială cu un târg de Crăciun și înfăţişa mici cabane din lemn şi luminiţe festive.

„Am văzut-o pe Instagram şi pe TikTok. Spunea că va avea loc un târg de Crăciun pentru prima dată la palatul Buckingham”, a relatat Emma Paxton, o ingineră în vârstă de 26 de ani, originară din Boston, Statele Unite.

Un francez care trăieşte la Londra, spune la rândul lui că „a auzit vorbindu-se mult despre asta” în rândul prietenilor lui care trăiesc în străinătate despre acest aşa-zis târg.

„Acum am înţeles că este făcut cu AI”, a spus Lucas.

Mai mulţi internauţi au postat videoclipuri online pentru a denunţa această înşelătorie, în special bloguri de călătorie precum Love and London.

Anunțul făcut de Royal Collection Trust

Imaginea generată de inteligenţa artificială a început să circula în luna septembrie, după ce Royal Collection Trust (RCT), care organizează vizitele la palatul Buckingham, a evocat deschiderea unui mic magazin de Crăciun la palat.

RCT a publicat un mesaj publicitar pe site-ul său precizând că acest magazin nu este „un târg de Crăciun” şi că „nu va avea loc un târg de Crăciun la palatul Buckingham”

Afişe din apropierea palatului indicau vineri direcţia unde se află acest magazin de Crăciun, care vine suveniruri cum ar fi ciocolată şi cutii de ceai cu efigia familiei regale.