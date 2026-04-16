Incident la bordul unui avion TAROM: un pilot a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a zburat fără să fi dormit

Un pilot secund al TAROM a avut nevoie de îngrijiri medicale pe Aeroportul Otopeni, după ce a intrat în serviciu pentru un zbor București - Amsterdam, deși nu dormise în noaptea precedentă.

Potrivit Libertatea, care citează un raport al Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS), aeronava a decolat dimineața, în jurul orei 6.00, conform planului depus, cu destinația Amsterdam.

După 50 de minute de zbor, pilotul secund a spus că începe să aibă o stare generală de disconfort, însă zborul a continuat normal, iar aeronava a aterizat în siguranță în Olanda.

Potrivit raportului, la Amsterdam, înainte de zborul de retur, pilotul secund a spus că poate continua cursa, dar a cerut ca aeronava să fie pilotată de comandant, din motive de siguranță.

După aproximativ 50 de minute de zbor, acesta a început din nou să se simtă rău, iar spre finalul cursei starea i s-a agravat, motiv pentru care pilotul comandant a declarat stare de urgență și a solicitat asistență medicală la aterizarea pe Otopeni.

La locul de parcare al avionului a intervenit un echipaj de ambulanță pentru acordarea primului ajutor. Cei 87 de pasageri au fost debarcați pe ușa de acces din partea posterioară a aeronavei.

Ulterior, pilotul secund, în vârstă de 57 de ani, a părăsit aeronava fără a avea nevoie de asistență suplimentară. Echipa medicală a constatat că acesta a suferit o stare lipotimică și a leșinat.

Comisia de anchetă nu a putut verifica și ce au discutat cei doi piloți pe zborul București – Amsterdam, discuțiile nefiind înregistrate ca urmare a limitărilor tehnice ale sistemului aeronavei. Pe zborul de retur, convorbirile au fost normale și nu a rezultat existența unui conflict între cei doi piloți.

În urma incidentului, TAROM a decis ca cei doi piloți să nu mai fie programați împreună, iar pilotul secund să zboare doar cu un pilot suplimentar, instructor sau comandant experimentat.

De asemenea, acesta nu va mai fi programat pe zboruri care pot provoca oboseală, precum cele de noapte sau mai lungi de două ore.

În februarie, o cursă TAROM programată să plece din București spre Paris la prânz a decolat abia seara, după o serie de probleme tehnice și amânări succesive.

Problemele au apărut după ce compania aeriană a decis redirecționarea aeronavei alocate zborului spre Paris către Frankfurt, unde o altă aeronavă Tarom se confrunta cu defecțiuni tehnice. Pasagerilor li s-a comunicat inițial că vor primi rapid o aeronavă de schimb și că plecarea va fi posibilă în aproximativ două ore.

Planul nu a putut fi respectat, deoarece și aeronava de rezervă a prezentat probleme tehnice, ceea ce a dus la o nouă amânare a zborului.