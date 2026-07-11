Călătorii cu biciclete sau trotinete vor avea acces la metrou și în zilele lucrătoare. Anunțul Metrorex

Metrorex a anunțat vineri, 10 iulie, lansarea unui proiect destinat utilizatorilor de biciclete și trotinete. Potrivit companiei, aceștia vor putea avea acces cu mijloacele de transport în rețeaua de metrou inclusiv în zilele lucrătoare.

„Metrorex anunță lansarea unui proiect pilot destinat utilizatorilor de biciclete și trotinete. În perioada 15 iulie – 15 septembrie 2026, în zilele lucrătoare, este permis accesul cu bicicletele/trotinetele în rețeaua de metrou și în intervalul orar 11:00 – 14:00, pe lângă intervalele deja prevăzute în regulament, 20:00 – 23:00, respectiv permanent în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale”, anunță Metrorex într-un comunicat.

Compania adaugă că accesul cu bicicletele/trotinetele este permis în zona dedicată, respectiv la primul vagon în sensul de mers al trenului și în zona din spatele cabinei mecanicului.

Bicicletele și trotinetele sunt permise doar în primul vagon al trenului, în zona din spatele cabinei mecanicului. Utilizatorii trebuie să intre pe prima ușă și să le poziționeze astfel încât să nu afecteze siguranța și confortul celorlalți călători.

De asemenea, nu este permis accesul bicicletelor folosite pentru livrări sau transport de marfă și nici al celor dotate cu cutii, containere, remorci sau alte accesorii voluminoase care pot afecta siguranța și confortul călătorilor.

„Prin acest proiect pilot, Metrorex își propune să încurajeze utilizarea atât a metroului, ca mijloc de transport cu impact redus asupra mediului, cât și a bicicletei, ca parte a unei mobilități urbane moderne și sustenabile.

Alegerea metroului pentru deplasările zilnice contribuie la reducerea traficului și a poluării, oferind, în același timp, o soluție rapidă, sigură și eficientă de transport.”