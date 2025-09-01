Bucureștiul testează programul decalat pentru angajații la stat, ca măsură anti-aglomerație

Angajaţii Primăriei Capitalei şi ai altor instituţii din Municipul Bucureşti vor începe decalat programul de muncă, astfel încât să lase timp părinţilor care îşi duc copiii la şcoală să aibă timp să ajungă şi ei la muncă, într-un timp util.

„Nu ne costă nimic să ne facem treaba şi să facem ordine în oraş. Problema este că aceste organe ale statului, vorbim de Primăria Capitalei, primăria de sector, prefectura, trebuie să lucreze împreună. (...) Dacă putem, noi, Primăria Capitalei, trebuie să se dăm un exemplu. Putem să scoatem acele maşini din trafic, în sensul în care angajaţii primăriei Municipului Bucureşti şi a altor instituţii din Municipul Bucureşti pot începe decalat programul, ca să lăsăm timp părinţilor care îşi duc copiii la şcoală să aibă timp să ajungă şi ei la muncă, într-un timp util”, declara recent Stelian Bujduveanu.

Primarul interimar al Capitalei a precizat că aceasta va fi discuţia de marţi, la Prefectură, împreună cu inspectoratul, cum armonizăm aceste ore. Potrivit lui Bujduveanu, numai în aparatul propriu al Primăriei generale, în clădirea de pe Elisabeta, sunt aproape 1000 de oameni angajaţi.

„Gândiţi-vă câţi angajaţi ai statului român sunt în clădirile din centrul municipului Bucureşti, şi acei oameni, mare parte dintre ei, trebuie şi ei să-şi ducă copiii la şcoală. Dacă am face această programare, în care să începem, cei care nu avem această obligaţie de a duce copiii la şcoală, mai devreme sau mai târziu, programul ar rămâne la fel, pentru că munca-i muncă, nu poţi să ieşi din el, dar lăsăm loc, ca în acel interval foarte aglomerat, de ora 7-9 dimineaţa, cine n-are de dus copiii la şcoală, să asigurăm că cei care au de dus copiii la şcoală şi trebuie să ajungă la muncă, în intervalul normal, să aibă mai mult loc în trafic. Nu putem să obligăm bucureştenii să renunţă la maşini”, a explicat primarul.

Alte măsuri anunțate pentru începerea anului școlar sunt:



- mobilizarea echipajelor de Poliție Locală și a polițiilor de sector în intersecții și lângă școli, pentru gestionarea fluxurilor de mașini;

- eliminarea temporară a locurilor de parcare din zonele unde sunt lucrări publice, pentru a elibera benzile de circulație;

- accelerarea șantierelor aflate în desfășurare, cu obiectivul de a fi finalizate sau suspendate înainte de începerea școlii;

- implementarea unor benzi speciale cu viraj obligatoriu în intersecțiile aglomerate de pe inelul central;

- monitorizarea în timp real a zonelor critice, astfel încât echipele de intervenție să poată acționa rapid în caz de blocaje.

„Scopul acestor măsuri este să sprijinim părinții, elevii și toți bucureștenii care se confruntă cu traficul intens specific primelor zile de școală”, a mai subliniat Bujduveanu.

Autoritățile fac apel la înțelegerea și cooperarea locuitorilor, amintind că primele zile din luna septembrie sunt, în mod tradițional, unele dintre cele mai aglomerate din Capitală.