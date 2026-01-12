Locul din mașină pe care Jannik Sinner nu se așază niciodată. Italianul a dezvluit curiozitatea înintea unui zbor

Spaniolul Carlos Alcraz (22de ani, 1 ATP) a câștigat sâmbătă, cu scorul de 7-5 7-6 (6), meciul demonstrativ contra italianului Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP), la Seul (Coreea de Sud), duel conceput în principal pentru divertisment.

După partidă, Sinner a zburat în același avion cu spaniolul la Melbourne, pentru Australian Open, primul Mare Șlem al anului (calificările încep pe mâine, iar jocurile de pe tabloul principal - pe 18 ianuarie).

Într-un videoclip care arată sosirea lui Jannik la aeroport, a ieșit la iveală un fapt curios: în timp ce urcă în mașină, Sinner dezvăluie, probabil fără să știe de prezența camerelor de filmat prin preajmă, că nu stă niciodată pe scaunul din față.

Jurnaliștii peninsulari se întreabă dacă este doar o superstiție sau o problemă de siguranță, știut fiind faptul că locul din dreapta șoferului este denumit „scaunul mortului”.