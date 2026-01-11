Video Moment viral la o grădină zoologică din Polonia: un cerb minuscul provoacă un rinocer de 1,7 tone. Cum s-a terminat confruntarea

Un cerb muntjac, de nici jumătate de metru, a devenit vedetă pe internet după ce a avut curajul să se ia la „trântă” cu un rinocer uriaș, într-un moment filmat la Grădina Zoologică din Wrocław.

Sursa video: X/ @CollinRugg

Un episod spectaculos, care pare desprins dintr-o poveste de tip „David și Goliat”, a fost surprins recent la Grădina Zoologică din Wrocław, Polonia. Un mic cerb muntjac care cântărește 13 kilograme a avut îndrăzneala să provoace un rinocer de 1,7 tone, pe nume Maruśka, într-o confruntare care a uimit îngrijitorii și a cucerit internetul.

Imaginile arată cum micul cerb, fără nicio ezitare, se apropie de rinocer și îl provoacă direct, în timp ce cei doi se află în țarcul comun, acoperit de zăpadă.

O confruntare ca între „David și Goliat”

La începutul „duelului”, Maruśka își mișcă capul de două ori, un gest care i-ar intimida chiar și pe cei mai curajoși. Cu toate acestea, cerbul, mult mai mic, acceptă provocarea și pornește în atac.

Se aruncă frontal, iar cei doi își lovesc capetele, apoi se îndepărtează unul de celălalt pentru câteva clipe. Înainte de a doua rundă, cerbul o urmărește atent pe Maruśka, în timp ce rinocerul sare jucăuș pe picioarele din față.

Cei doi își ating din nou capetele, ușor, și se retrag. În a treia rundă, filmarea o arată pe Maruśka prefăcându-se că pornește într-o lovitură puternică, ceea ce face ca întreaga scenă să pară mai degrabă o joacă decât o luptă adevărată.

Pe tot parcursul întâlnirii, cerbul nu dă niciun semn că s-ar teme. Cu capul plecat, o provoacă mereu pe Maruśka și, într-un final, pare să iasă „învingător”. Micul animal pleacă țanțoș prin țarc, chiar înainte ca filmarea să se oprească.

Explicația îngrijitorilor: „Are răbdarea unui sfânt”

Clipul a fost publicat pe rețelele sociale de angajații grădinii zoologice, cu mesajul: „Se pare că cineva a uitat să se uite în oglindă dimineață!”.

Un membru al personalului a explicat comportamentul cerbului și a spus despre Maruśka faptul că are „răbdarea unui sfânt”.

„Partenera lui este în călduri, iar burlacul e plin de testosteron”, au spus îngrijitorii despre micul cerb, potrivit The Sun. „Trebuie să-și consume energia și să arate cine e șeful, chiar dacă partenerul de antrenament cântărește 1,7 tone. Cine s-ar fi gândit că un asemenea războinic poate fi ascuns într-un corp atât de mic?”

Cine este, de fapt, micul „luptător”

Cerbul muntjac are aproximativ o jumătate de metru înălțime la umăr. Este o specie mică de cerb, cu blană roșiatic-maronie, originară din sud-estul Chinei și Taiwan. Este cunoscut și sub numele de „cerbul lătrător”, din cauza sunetelor asemănătoare cu cele ale unui câine.

Acești cerbi sunt foarte adaptabili și pot trăi în medii variate, de la păduri temperate cu zăpadă până la jungle subtropicale.

Potrivit îngrijitorului de animale cu copite Maciej Okupnik, cerbii muntjac și rinocerii coexistă adesea.

„Atât la noi, cât și în sălbăticie, muntjacii lui Reeves și rinocerii trăiesc unii lângă alții și interacționează constant”, a spus Okupnik.

El a explicat pentru presa poloneză că, de obicei, cele două specii se evită, pentru că își marchează teritoriul în mod diferit. „Muntjacii sunt extrem de teritoriali; ei își marchează teritoriul folosind glandele de miros situate în jurul ochilor”, a explicat acesta. „Rinocerii, pe de altă parte, sunt în general toleranți cu alte animale pe teritoriul lor – până la urmă, nu se tem de nimeni, în afară de tigri. În cea mai mare parte, își văd pur și simplu de treabă”.

Internetul, cucerit de scena inedită

Momentul a devenit rapid viral, iar reacțiile nu au întârziat să apară. „Rinocerul vrea doar să se joace”, a scris o persoană. Alt utilizator a glumit: „Se ceartă cu nevasta”. Un al treilea a comentat: „Pauză la școală, copiii doar se joacă”.

Indiferent de interpretare, scena rămâne una rară și spectaculoasă: un cerb minuscul care nu s-a temut să-l provoace pe unul dintre cei mai mari locuitori ai grădinii zoologice.