Fiul fostului şah al Iranului îndeamnă forţele de securitate să se alăture poporului

Fiul fostului şah al Iranului şi figură importantă a opoziţiei iraniene aflat în exil în Statele Unite, Reza Pahlavi, a făcut duminică apel la forţele de securitate iraniene "să se alăture poporului".

"Angajaţii instituţiilor publice, precum şi membrii forţelor armate şi de securitate, au de făcut o alegere: să fie alături de popor şi să devină aliaţi ai naţiunii sau să devină complici cu ucigaşii poporului - şi să suporte ruşinea şi condamnarea veşnică a naţiunii", a scris Reza Pahlavi pe contul său de Twitter, scrie Agerpres.

Adresându-se cetăţenilor iranieni "din afara Iranului", el a subliniat că "toate ambasadele şi consulatele iraniene aparţin poporului iranian", cerând ca acestea să "fie împodobite cu steagul naţional al Iranului", referindu-se la drapelul folosit de fosta monarhie iraniană răsturnată de Revoluţia Islamică în 1979, în loc de cel al Republicii Islamice.

Sâmbătă, la Londra, sute de oameni au manifestat în faţa ambasadei Iranului, iar un bărbat a reuşit să urce pe balconul clădirii pentru a înlocui pentru scurt timp steagul Republicii Islamice cu un steag din epoca monarhiei.

Îngrijorările cresc cu privire la o represiune brutală în Iran, izolat de lume prin tăierea internetului, după noi proteste de amploare împotriva guvernului, cea mai mare mobilizare din ultimii trei ani.

ONG-urile au raportat peste o sută de decese de la începutul mişcării la sfârşitul lunii decembrie.