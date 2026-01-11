Marian Godină pleacă din țară și renunță la concediul pentru creșterea copilului. Fanii speculează participarea la un reality show

Polițistul și autorul Marian Godină a anunțat că în următoarea perioadă va fi plecat din țară și nu va avea acces la internet. „În câteva zile, singura care va mai posta pe paginile mele va fi soția mea, Georgiana”, a transmis el.

Speculații legate de o posibilă emisiune

Aflat în concediu de creștere a copilului, Godină a solicitat intrarea în concediu fără plată, întrucât plecarea sa presupunea obținerea unor venituri și absența de acasă pentru 3–4 luni. Anunțul său a stârnit o serie de speculații și comentarii din partea fanilor, mulți sugerând că plecarea sa din țară ar putea fi legată de participarea la o emisiune de tip reality show, precum Asia Express sau Survivor. Polițistul nu a confirmat aceste zvonuri, însă postarea sa a stârnit deja discuții aprinse pe rețelele sociale, mai ales că și-a încheiat mesajul spunând că e posibil și să se întoarcă mult mai repede.

Godină a explicat motivele care l-au determinat să solicite suspendarea concediului pentru creșterea copilului. „Urma să mă adresez angajatorului, conform legii, cu o cerere prin care aș fi solicitat suspendarea indemnizației pentru creșterea copilului, eu aflându-mă acum în concediu pentru creșterea copilului. Din momentul suspendării indemnizației, aș fi fost în deplină legalitate”, a precizat el pe Facebook.

Cu toate acestea, polițistul a mărturisit că s-a întrebat dacă ar fi moral să petreacă 3-4 luni departe de copil în timpul concediului pentru creștere. „Mi-am pus însă problema dacă ar fi moral ca eu să fiu plecat 3-4 luni departe de copil în timp ce mă aflu în concediul «pentru creșterea copilului». Cel mai important însă este cum am simțit eu și ce m-a făcut pe mine să fiu împăcat cu propria conștiință”, a explicat Godină.

El a mai spus că s-a consultat și cu apropiații: „Unii au zis că dacă e legal nu văd nicio problemă, mai ales că nu aș mai primi indemnizație. Alții au zis că e puțin cam aiurea. Eu am considerat că un concediu pentru creșterea copilului nu înseamnă că trebuie să fii non-stop cu cel mic, așa cum am mai fost acuzat de-a lungul timpului, atunci când eram plecat câte 3-4 zile de acasă. Totuși, să petrec 3 sau chiar 4 luni departe de copil mi se pare că, deși este legal, ar putea ridica unele probleme de moralitate”.

Concediu fără plată și liniște sufletească

În urmă cu aproximativ trei săptămâni, Marian Godină a depus un raport prin care a solicitat încetarea concediului pentru creșterea copilului și trecerea în concediu fără plată. „Este lucrul care m-a liniștit pe deplin, mai ales că perioada concediului fără plată nu se consideră nici vechime în muncă, așa cum ar fi fost în cazul concediului pentru creșterea copilului”, a explicat el.

Astfel, în perioada următoare, Godină nu va primi niciun salariu de la angajator și nici nu îi va fi contabilizată vechimea. „Aceste lucruri mă vor face să dorm mult mai liniștit. PS: e posibil și să mă întorc mult mai repede”, a adăugat el.