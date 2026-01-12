Video Lui Gigi Nețoiu îi mor vacile Black Angus și oile de rasă. Ferma de milioane a „Comandantului” a fost inundată

Anul 2025 s-a terminat rău pentru omul de afaceri Gigi Nețoiu (66 de ani). Fostul Rocar București, Universitatea Craiova, Dinamo și de FC Voluntari a candidat, la începutul lunii decembrie, la alegerile pentru postul de primar general al Capitalei, dar s-a clasat abia pe locul 8, fiind votat de a fost votat de doar 1.104 oameni. 2026 a început cu o calamitate naturală pentru agricultorul oltean: ferma lui din județul Dolj a fost complet inundată.

Proprietatea lui Gigi Nețoiu, evaluată la 6 milioane de euro, a fost complet inundată din cauza urgiei meteo. Ferma de vaci Angus din Dolj ar fo rămas fără curent, după ce mai mult de jumătate din suprafața acesteia a fost acoperită de apă.

Mai mult, din cauza gerului, câteva animale au pierit. În timp ce contestă acordul Mercosur, el cere ajutor de la stat, sub formă de subsenții, ca să nu-i moară afacerea.

„Vrem să salvam animalele, dar nimeni nu ne ajută", s-a plâns „Comandantul”, într-o intervenție telefonică la postul TV Realitatea Plus

Omul de afaceri Gigi Nețoiu și-a deschis fermă de vaci Black Angus la Cetate, în 2025. Acesta crește bovine Black Angus și oi de rasă. Este ajutat de muncitori veniți din Asia.

Cel poreclit „Comandantul”, născut la Poiana Mare (Dolj), a investit puternic tot în zona Olteniei, unde are pământ și deține ferme de animale (vite și oi).

Nețoiu are peste 600 de oi, peste 200 de capre, în afara celor 1.500 de vite Black Angus. De asemenea, fostul acționar din fotbal are în plan să cumpere încă 3.000 de viței.

Black Angus Danubius este socotită cea mai modernă fermă de vaci de acest soi din Europa, după cum declară Nețoiu. A fost ridicată în doar șase luni și se întinde pe 180 de hectare.