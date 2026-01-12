search
Luni, 12 Ianuarie 2026
O studentă a fost ucisă în timpul protestelor din Iran. Avea 23 de ani și a fost împuşcată în cap „de la distanţă mică”

Publicat:

O studentă în vârstă de 23 de ani a fost împuşcată în cap „de la distanţă mică” în timpul protestelor antiguvernamentale din Iran, a declarat un grup pentru drepturile omului, potrivit The Guardian.

Rubina Aminian a fost ucisă în timpul protestelor FOTO: X
Rubina Aminian a fost ucisă în timpul protestelor FOTO: X

Rubina Aminian studia design şi modă la Colegiul Shariati din Teheran, capitala Iranului. Ea se numără printre puţinele persoane identificate după ce au fost ucise în timpul recentelor manifestaţii.

Aminian a fost ucisă joi după ce s-a alăturat unei manifestaţii la ieşirea din facultate, potrivit grupului Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, scrie News.

„Surse apropiate familiei Rubinei, citând martori oculari, au declarat pentru Iran Human Rights că tânăra kurdă din Marivan a fost împuşcată din spate, de la distanţă mică, glonţul lovind-o în cap”, a afirmat grupul într-o declaraţie.

Aceasta a adăugat că familia Aminian a călătorit de la domiciliul său din Kermanshah, vestul Iranului, la Teheran pentru a identifica cadavrul acesteia printre „cadavrele a sute de tineri”.

Grupul a citat o sursă apropiată familiei, care a declarat: „După multe eforturi, familia Rubinei a reuşit în cele din urmă să recupereze trupul acesteia şi să se întoarcă la Kermanshah. Cu toate acestea, la sosire, au descoperit că forţele de securitate înconjuraseră casa lor şi că nu li se permitea să o îngroape.”

Familia a fost „obligată să-i îngroape trupul pe marginea drumului” între Kermanshah şi Kamyaran, a declarat grupul.

Unchiul lui Aminian, Nezar Minouei, a declarat pentru CNN că ea era „o fată puternică, curajoasă, pe care nu o puteai controla şi pentru care nu puteai lua decizii”.

„A luptat pentru lucruri pe care le considera juste şi a luptat cu înverşunare. Era însetată de libertate, însetată de drepturile femeilor, de drepturile ei”, a adăugat el.

Agenţia de ştiri Human Rights Activists News Agency, cu sediul în SUA, a estimat că cel puţin 538 de persoane au fost ucise în violenţele care au însoţit demonstraţiile. Numărul morţilor include 490 de protestatari, a estimat grupul, adăugând că peste 10.600 de persoane au fost arestate.

