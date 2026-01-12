search
Vremea luni, 12 ianuarie. Ger în aproape toată România

0
0
Publicat:

Vremea se menține deosebit de rece în toată țara, cu temperaturi maxime ce nu vor depăși 0 grade și minime care vor coborî până la -19 grade în zonele cele mai friguroase.

Gerul va fi persistent în aceste zile FOTO: Adevărul
Gerul va fi persistent în aceste zile FOTO: Adevărul

Vremea va rămâne deosebit de rece, cu ger dimineața local în jumătatea nordică și izolat în restul teritoriului, iar noaptea în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între -10 și 0 grade, iar cele minime între -19 și -9 grade, ușor mai ridicate în extremitatea de sud-vest, pe litoral și în deltă, unde valorile vor fi de -7...-5 grade.

Cerul va fi variabil în regiunile sudice și sud-estice, iar în restul zonelor vor predomina înnorările. Temporar va ninge slab în nord și centru, iar noaptea, pe alocuri, mai ales în vest și nord. În Maramureș și nordul Carpaților Orientali se va depune un nou strat de zăpadă, de 3...7 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în vestul și sudul Olteniei și, izolat, în celelalte regiuni, atingând viteze de 40...50 km/h. Pe arii restrânse se va semnala ceață cu depuneri de chiciură, potrivit Observator.

În Bucureşti, vremea va fi deosebit de rece, cu ger în cursul nopții. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ -2 grade, iar cea minimă se va încadra între -13 și -9 grade.

La munte, cerul va fi mai mult noros, iar temporar va ninge slab, local, în zona montană. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare în Carpații Orientali și Meridionali, în special în zonele înalte, unde rafalele vor atinge 70...80 km/h, viscolind zăpada.

