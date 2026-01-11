search
Horoscop luni, 12 ianuarie. Peștii nu sunt în cea mai bună formă emoțională, Berbecii au nemulțumiri la muncă

Publicat:

Horoscopul pentru luni, 12 ianuarie vine cu șanse de avansare pentru Fecioare. Racii pot intra în conflicte cu partenerii dacă nu fac compromisuri asupra detaliilor sau discuțiilor nesemnificative. Lorina, astrologul Click!, are însă predicții pentru toate zodiile. 

Horoscop luni, 12 ianuarie. FOTO: Shutterstock
Horoscop luni, 12 ianuarie. FOTO: Shutterstock

Berbec

Iubire - Nemulțumirile legate de muncă le discutați cu cei apropiați. Așa vă eliberați fără să luați măsuri decisive.

Sănătate - Vă simțiți epuizat, iar orice sarcină în plus nu face decât să vă tensioneze și mai mult. Faceți listă cu priorități.

Bani - Puneți bani deoparte pentru proiecte legate de casă. Puteți să și investiți acum în materiale sau decorațiuni.

Taur

Iubire - Planificați ieșirile la ore mai puțin aglomerate, amânați întâlnirile cu prietenii și nu acceptați invitații le evenimente cu socializare variată.

Sănătate - Optați pentru activități online de grup, vizionați clipuri pentru mișcare făcută de acasă, înscrieți-vă într-un club virtual de alimentație sănătoasă.

Bani - Faceți copii ale documentelor. Aveți tendința să rătăciți din grabă diverse lucruri. Asta v-ar putea îndrepta spre pierderi.

Gemeni

Iubire - Sunteți mai creativ față de ceilalți, emoțiile sunt mai stabile și vă puteți pune în ordine relațiile cu cei din jur.

Sănătate - Alocați resurse pentru programe de sănătate, fie de la clinici, fie de la specialiști recunoscuți.

Bani - Lucrați singur întrucât sunteți motivat și aveți putere de concentrare. Atenție la negativism și neînțelegeri.

Rac

Iubire - Puteți intra în conflicte cu partenerii dacă nu faceți compromisuri asupra detaliilor sau discuțiilor nesemnificative.

Sănătate - Sunteți agitat și nu prea vă găsiți echilibrul fizic sau emoțional. Căutați metode alternative.

Bani - Vă răzgândiți repede legat de cum și pe ce să cheltuiți banii. Luați în considerare și părerea altora.

Leu

Iubire - Depuneți eforturi suplimentare pentru buna desfășurare a parteneriatelor. Faceți o listă cu ce vă doriți exact dintr-o relație.

Sănătate - Programați-vă la un masaj, ascultați muzică de calitate, relaxați-vă.

Bani - Bancnotele ajung ușor la voi și este un moment bun să căutați investitori pentru planurile personale.

Fecioară

Iubire - Dintre toate variantele care au apărut, vă sfătuiesc să o alegeți pe cea mai de încredere. Testați-le sinceritatea!

Sănătate - Feriți-vă de zonele cu aglomerație și de persoanele care strănută și au ochii inroșiți!

Bani - Orice propunere de înaintare în funcție presupune creșterea salariului.

Citește continuarea pe Click!.

* Informaţiile din aceast articol nu au bază ştiinţifică 

