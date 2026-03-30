search
Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Locuiești în Sectorul 4? Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a primi ajutorul de 200 de lei la benzină și reducere de 50% la STB și Metrorex

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat luni, 30 martie, că o parte dintre locuitori vor primi ajutoare pentru carburanți, precum și reduceri la transportul public. De asemenea, a lansat și critici la adresa premierului Ilie Bolojan.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea

Administrația locală, transmite edilul, a decis ca taxa de regenerare urbană să fie anulată de la 1 aprilie. Cei care au achitat deja taxa își vor primi banii înapoi pentru 9 luni, însă trebuie să își creeze cont în aplicația Primăriei Sectorului 4 pentru a putea primi sumele.

Locuitorii care nu au plătit taxa vor trebui să achite retroactiv 148,25 lei pentru primele trei luni ale anului. În același timp, primăria acordă un ajutor de 200 de lei pentru carburant, de trei ori în șase luni. 

Beneficiarii trebuie să aibă venituri sub 5.000 de lei pe persoană sau 10.000 de lei pe familie, să locuiască în Sectorul 4 și să aibă un loc de muncă. Înscrierea se face exclusiv prin aplicație, fără deplasare la primărie.

De asemenea, Băluță a anunțat că autoritățile locale vor acorda o reducere de 50% la abonamentele Metrorex și STB, pentru persoanele cu domiciliul în Sectorul 4 care îndeplinesc aceleași criterii de venit și au contract de muncă de cel puțin trei luni.

Decizia urmează să fie adoptată în ședința Consiliului Local convocată de urgență și ar urma să intre în vigoare tot de la 1 aprilie.

„Este o ședință de îndată, pe care am luat-o la solicitarea oamenilor, care ne-au solicitat un echilibru. Decizia se va lua astăzi. Hotărârea va fi adoptată azi și va intra în vigoare începând cu 1 aprilie.”, a spus edilul.

„Domnul Bolojan nu este potrivit pentru funcția de prim-ministru”

În cadrul aceleiași conferințe, primarul Sectorului 4 a criticat actuala guvernare, în special pe premierul Ilie Bolojan.

„Suntem într-o situație economică și socială extrem de delicată. Datorită măsurilor pe care guvernul Bolojan le-a luat, România a ajuns într-un punct extrem de periculos.

De ce spun lucrul acesta? Pentru că doar în ultimele trei săptămâni Guvernul României, prin Ministerul de Finanțe, a încercat să se împrumute de opt ori și nu a reușit să facă lucrul acest decât pentru o dată, pentru un interval de 12 luni. La o dobândă ce deja se înscrie în categoria junk, lucru care reflectă încrederea pe care instituțiile financiare, respectiv investitorii, o au în modul în care domnul Bolojan gestionează frâiele României.”

Daniel Băluță susține că economia se deteriorează sub guvernarea lui Ilie Bolojan. El afirmă că statul nu a reușit să se împrumute pe termen mediu, investițiile au scăzut puternic, producția industrială a înregistrat un declin rapid, iar consumul și puterea de cumpărare s-au redus semnificativ.

În opinia sa, toate aceste evoluții au un efect „devastator” asupra nivelului de trai al românilor.

„Domnul Bolojan nu este potrivit pentru funcția de prim-ministru. România se prăbușește cu Ilie Bolojan premier și este foarte important ca domnul Bolojan să renunțe în timp util la această poziție pentru refacerea Guvernului.

Ar fi o glumă să vă povestesc despre domnul Ilie Bolojan în orice formulă. Nu putem să susținem pe domnul Bolojan, nu putem să sustinem catastrofa asta, 30%. Scăderea puterii de cumpărare, 25%, scădere a consumului, 10% inflație, imposibilitatea de a ne împrumuta la o dobândă competitivă pe piețele financiare europene.”

Pe scurt, Daniel Băluță spune că guvernul nu mai are credibilitate, motiv pentru care se împrumută tot mai greu, inclusiv pe termene scurte. El critică strategia economică, susținând că autoritățile reduc cheltuieli, concediază oameni și cresc taxe, dar în același timp taie și investițiile, ceea ce, în opinia sa, afectează economia.

Concluzia lui este că această abordare „nu are logică” și că, în aceste condiții, situația economică se va deteriora în continuare, fără perspective de îmbunătățire.

„Domnul Bolojan a atins pragul competentei sale în calitate de prim-ministru și ar trebui să se retragă.” a declarat Daniel Băluță.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

