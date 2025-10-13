Sute de blocuri și două spitale din București rămân fără apă caldă și căldură. Cât durează lucrările

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) a anunţat luni, 13 octombrie, că, odată cu finalizarea lucrărilor de modernizare a reţelei termice primare, peste 500 de blocuri și două spitale vor rămâne temporar fără apă caldă și căldură, pentru punerea în funcțiune a noilor tronsoane. Potrivit companiei, este vorba despre spitalele „Victor Babeș” și Fundeni.

„Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță, luni, că în următoarele zile se vor finaliza lucrările de modernizare a rețelei termice primare din cadrul proiectului «Modernizare magistrale de termoficare aparținând S.A.C.E.T. București»

Pentru punerea în funcțiune a noilor tronsoane de conducte modernizate se vor executa lucrări de racordare, de montare a vanelor și cele pentru efectuarea probelor de presiune necesare pentru integrarea acestora în sistemul centralizat de termoficare.

Aceste investiții fac parte din cel mai amplu program de reabilitare a infrastructurii de termoficare din Capitală din ultimele decenii și urmăresc reducerea pierderilor de agent termic, creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea fiabilității sistemului de alimentare centralizată”, a transmis CMTEB într-un comunicat.

Potrivit companiei, se vor executa următoarele intervenții:

1. Pe străzile Doamna Ghica și Ion Berindei din Sectorul 2, se vor executa lucrări de montare vane, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 14 puncte termice (235 blocuri), din data de 12 octombrie, ora 22:00, până în data de 17 octombrie, ora 23:00.

Anul de punere în funcţiune a conductei care a fost înlocuită în această zonă este 1985.

2. Pe străzile Doamna Ghica, Vulcanei și Baicului din Sectorul 2, se vor executa lucrări de montare vane, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 18 puncte termice (243 blocuri și Spitalul Fundeni) din data de 12 octombrie, ora 22:00, până în data de 17 octombrie, ora 23:00.

Anul de punere în funcțiune a conductei care a fost înlocuită în această zonă este 1993.

3. Pe strada Rodul Pământului din Sectorul 3, se vor executa lucrări de montare a unor armături, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 4 puncte termice (24 blocuri și Spitalul „Victor Babeș”), din data de 13 octombrie, ora 09:00, până în data de 15 octombrie, ora 23:00.

Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 2024.

4. Pe strada Șerban Constantin din Sectorul 4, se vor executa lucrări de reîntregire a conductei, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 6 puncte termice (38 blocuri), din data de 13 octombrie, ora 09:00, până în data de 14 octombrie, ora 12:00.

Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1972.

Termoenergetica precizează faptul că termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor.

„Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție lucrează în regim permanent pentru soluționarea problemelor apărute. Vă reamintim faptul că termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor.

Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor.

Clienții au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert”, adaugă compania.