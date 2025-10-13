Bărbat din București, arestat după ce a încercat să intre cu forța în locuința unei persoane pentru a o ucide. Victima, internată în spital

Un conflict grav a avut loc vinerea trecută, 10 octombrie, într-un bloc din Sectorul 3 al Capitalei, când un bărbat de 54 de ani, pe fondul unei dispute mai vechi cu alt bărbat, a încercat să intre cu forța în locuința acestuia cu intenția de a-l omorî, dar a renunțat după intervenția unui martor și țipetele unei vecine.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au anunţat, luni, că procurorii au pus în mişcare acţiunea penală faţă de un bărbat în vârstă de 54 de ani, cercetat pentru tentativă de omor.

„La data de 10 octombrie 2025, în jurul orei 21:00, pe fondul unui conflict preexistent cu persoana vătămată (un bărbat de 46 de ani), inculpatul s-a deplasat la locuinţa acesteia din Bucureşti, sectorul 3. În încercarea de a pătrunde fără drept în imobil, inculpatul a folosit forţa fizică asupra uşii de acces, însă victima a opus rezistenţă şi a împiedicat deschiderea completă a acesteia.

În aceste împrejurări, inculpatul, cu intenţia de a-i suprima viaţa, a aplicat în direcţia persoanei vătămate mai multe lovituri cu un corp tăietor-înţepător, cauzându-i o plagă tăiată laterocervicală dreaptă şi o plagă superficială la nivelul mâinii stângi”, au arătat procurorii.

Potrivit acestora, agresorul a fost împiedicat să intre în locuinţă de intervenţia unui martor şi de ţipetele unei vecine, astfel că el a părăsit zona, scrie News.ro.

Victima a fost transportată de un echipaj SMURD la Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni, unde a primit îngrijiri medicale, starea sa fiind în prezent stabilă.

Agresorul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Omoruri.