Joi, 9 Octombrie 2025
Adevărul
Video Scandal între două grupuri, pe o stradă din Arad: un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat

Publicat:

O bătaie izbucnită marți seara pe o stradă din Arad, între două grupuri de tineri, s-a încheiat cu trei persoane rănite, dintre care una înjunghiată. Patru suspecți, cu vârste între 16 și 18 ani, sunt cercetați penal, doi fiind arestați preventiv, iar ceilalți doi plasați sub control judiciar.

O bătaie izbucnită marți seara pe o stradă din Arad, între două grupuri de tineri FOTO: Aradon
O bătaie izbucnită marți seara pe o stradă din Arad, între două grupuri de tineri FOTO: Aradon

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, incidentul a avut loc pe 7 octombrie 2025, în jurul orei 21:00, în zona Piața Sârbească din municipiu. Acolo, un grup format din nouă persoane s-a luat la bătaie cu un alt grup de cinci tineri, conflictul degenerând rapid într-un scandal de proporții.

În timpul altercației, un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat, fiind transportat de urgență la spital. Medicii au stabilit că are nevoie de 25-30 de zile de îngrijiri medicale. Alte două persoane implicate în bătaie au ajuns și ele la spital, cu leziuni ce necesită între 3 și 9 zile de tratament.

Patru suspecți, reținuți de poliție

În urma anchetei, patru tineri: doi de 16 ani și doi de 18 ani au fost identificați ca principali suspecți. Ei sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În data de 08.10.2025, Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Arad cu propunerea de luare a măsurii preventive a arestului preventiv faţă de inculpaţii F.A.V., T.P.A, C.M.D.E şi B.C.R. pentru o durată de 30 de zile. Propunerea a fost admisă în parte, instituindu-se măsura preventivă a arestului preventiv pentru inculpaţii F.A.V. şi B.C.R. şi măsura preventivă a controlului judiciar pentru inculpaţii T.P.A. şi C.M.D.E”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, potrivit News.ro.

În total, 15 persoane au fost implicate în scandal. Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru a stabili exact cum a izbucnit conflictul și cine sunt toți cei implicați în agresiune.

Arad

