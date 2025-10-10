O adolescentă de 14 ani, din Arad, care și-a bătut o colegă până și-a pierdut cunoștința, a fost plasată sub control judiciar

O adolescentă de 14 ani, care a bătut o colegă până când și-a pierdut cunoștința, în incinta unei şcoli din judeţul Arad, a fost plasată sub control judiciar pentru 45 de zile.

”Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş, la data de 09.10.2025, au dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 45 de zile împotriva inculpatei minore R.N.D. cercetată sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prevăzută de art. 193 alin. 2, alin. 2 ind. 1 lit. b) şi c) Cod penal”, a anunțat, vineri, Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Cri, citat de News.ro.

Procurorii au precizat că incidentul a avot loc în 1 octombrie, în jurul orelor 07:45, în curtea Şcolii Gimnaziale Pilu din jud. Arad.

”Inculpata minoră R.N.D. în vârstă de 14 ani, în timp ce se afla în curtea Şcolii Gimnaziale Pilu din jud. Arad, pe fondul unui conflict spontan, i-a aplicat persoanei vătămate minore I.N.C. în vârstă de 12 ani, mai multe lovituri cu pumnii la nivelul capului şi a tras-o de păr, persoana vătămată pierzându-şi cunoştinţa şi căzând la pământ. Minorei I.N.C i-au fost cauzate leziuni traumatice care necesită 12-14 zile de îngrjiri medicale conform certificatului medico-legal emis de SJML Arad”, au precizat procurorii.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale a inculpatului.

Potrivit presei locale, conflictul dintre cele două fete ar fi avut loc din cauza unui băiat.