 Vară politică atipică. Parlamentul se reunește din nou în sesiune extraordinară, iar Nicușor Dan anunță că va promulga legile pentru PNRR | adevarul.ro
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Vară politică atipică. Parlamentul se reunește din nou în sesiune extraordinară, iar Nicușor Dan anunță că va promulga legile pentru PNRR

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Parlamentul începe luni o nouă sesiune extraordinară, care se va desfășura până pe 6 august, iar Nicușor Dan anunță că va promulga în această săptămână legile deja adoptate de Legislativ.

Sesiune extraordinană în Pararlament în această săptămână. FOTO: Inquam/George Calin
Sesiune extraordinană în Pararlament în această săptămână. FOTO: Inquam/George Calin

Parlamentul se reunește într-o nouă sesiune extraordinară în perioada 3-6 august, pentru a continua adoptarea unor proiecte considerate esențiale în îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Una dintre principalele teme aflate pe agenda Senatului este aprobarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității, un jalon din PNRR estimat la aproximativ un miliard de euro.

Programul Senatului prevede lucrări în comisiile permanente luni, 3 august, și joi, 6 august iar ședințele de plen vor avea loc marți și miercuri, respectiv 4 şi 5 august.

Și Camera Deputaților are programate ședințe în această săptămână. Luni și miercuri vor avea loc plenuri cu vot final, iar marți și joi deputații vor lucra în comisiile de specialitate. Printre proiectele aflate pe ordinea de zi se numără propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, precum și mai multe inițiative legislative adoptate deja de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, notează Agerpres.

Tot în această săptămână, președintele Nicușor Dan este așteptat să promulge legile adoptate de Parlament în sesiunea extraordinară de la sfârșitul lunii iulie, care reprezintă, la rândul lor, jaloane din PNRR.

Sâmbătă, după publicarea raportului Agenției Fitch, șeful statului a transmis că „în ciuda zgomotului politic, România funcţionează”.

„Parlamentul a trecut mai multe legi care erau jaloane în PNRR şi o să promulg aceste legi săptămâna viitoare. Printre ele, Codul urbanismului, o lege importantă, care este în dezbatere încă din 2019. Mă bucur că această lege importantă a trecut. Mă bucur că în ea sunt cuprinse rezultatele referendumului din Bucureşti din 2024, aşa cum ele au fost cuprinse pe partea financiară şi în Legea bugetului pe 2026”, a afirmat şeful statului, sâmbătă, într-un mesaj video transmis de Administraţia Prezidenţială.

El a precizat că România mai are de îndeplinit trei jaloane din PNRR, dintre care două vor intra în dezbaterea Parlamentului chiar în această sesiune extraordinară.

„Două dintre ele, Legea ANI şi Legea biodiversităţii, vor fi dezbătute săptămâna viitoare de Parlament. Cele două Camere ale Parlamentului au fost deja convocate”, a precizat şeful statului.

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