Luni, 15 Septembrie 2025
Bărbat angajat la o firmă de curierat, percheziționat după ce ar fi furat mai multe colete în timpul serviciului

Publicat:

Un bărbat de 45 de ani a fost percheziționat de polițiști luni, 15 septembrie, după ce ar fi sustras mai multe colete, cât timp a lucrat la o firmă de curierat. Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 3.700 de euro.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 3.700 de euro/FOTO: Shutterstock
Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 3.700 de euro/FOTO: Shutterstock

Ancheta a început după ce poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene ”Henri Coandă” au fost sesizaţi, prin plângere scrisă, de către o firmă de curierat cu privire la faptul că ar fi fost sustrase mai multe colete, în perioada 28 iulie-30 august a.c.

Poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene „Henri Coandă”, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară în judeţul Ilfov, la locuinţa unei persoane cercetate pentru delapidare în formă continuată.

Potrivit autorităților, bărbatul, în vârstă de 45 de ani, din Snagov, şi-ar fi însuşit colete ce conţineau aparate electronice şi electrocasnice (14 acte materiale), în timp ce lucra la o firmă de curierat.

Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 3.700 de euro.

„În urma efectuării percheziţiei de către poliţişti, au fost descoperite şi ridicate mai multe bunuri despre care există bănuiala că provin din săvârşirea infracţiunii pentru care se efectuează urmărirea penală în cauză.

De asemenea, a fost descoperit un autoturism care figura cu menţiuni operative, respectiv «sechestru», fiind dispuse măsurile legale în consecinţă”, a precizat Poliţia.

Acţiunea a fost desfăşurată cu sprijinul poliţiştilor Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.

București

