Alertă la Palatul Cotroceni: o ambulanță cu pacient s-a răsturnat, la un pas să intre în gardul Administrației Prezidențiale

Un accident spectaculos a paralizat circulația în zona Palatului Cotroceni din București, după ce o ambulanță s-a răsturnat pe carosabil în această dimineață, în jurul orei 10:00. Autospeciala se afla în misiune cu semnalele luminoase și acustice activate.

Ambulanța care transporta un pacient s-a răsturnat în fața Palatului Cotroceni după o coliziune cu o șoferiță neatentă

Un accident rutier spectaculos s-a produs în această dimineață, în jurul orei 10:00, în zona Palatului Cotroceni din București. O ambulanță s-a răsturnat pe carosabil, blocând traficul pe arterele principale din apropiere.

Martorii spun că autospeciala circula cu semnalele acustice și luminoase pornite în momentul producerii accidentului. Din primele informații, ambulanța s-ar fi ciocnit cu un autoturism care nu ar fi acordat prioritate, fiind ulterior proiectată pe o parte, potrivit monitorulzilei.ro.

Polițiștii și alte echipaje de salvare au ajuns de urgență la fața locului

„La data de 14.09.2025, în jurul orei 11.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier la Piața Leu.

Din primele informații, un autovehicul condus de către o femeie a intrat în coliziune cu o ambulanță din cadrul SABIF, care transporta un pacient.

În urma accidentului rutier a rezultat rănirea asistentului medical, dar și a conducătoarei din celălalt autovehicul, care au fost transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind “zero”.

La acest moment este restricționat total traficul rutier pe Șos. Cotroceni, de la Piața Leu către Splaiul Independenței.

În continuare, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație” tranmite Brigada Rutieră din cadrul Poliției Capitalei.