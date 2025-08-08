Atac brutal în sectorul 3 din București: O femeie a fost înjunghiată pe stradă. Agresorul, reținut pentru tentativă de omor

O femeie în vârstă de aproximativ 48 de ani a fost înjunghiată vineri seara pe o stradă din Sector 3, București, în zona Bulevardului Basarabia. Atacul a avut loc aparent fără motiv, iar victima a suferit o leziune în zona spatelui și a fost transportată de urgență la spital.

Un bărbat a atacat o femeie şi a înjunghiat-o, pe o stradă din Sectorul 3 al municipiului Bucureşti, primele date din anchetă indicând faptul că, aparent, atacul a avut loc fără motiv, potrivit News.ro

Incidentul s-a petrecut în zona Bulevardului Basarabia. Victima are aproximativ 48 de ani şi nu se cunoaşte cu agresorul. Ea a suferit o leziune în zona omoplatului.

Reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au precizat că femeia se află la spital, iar atacatorul a fost reţinut.

El este recidivist, având antecedente pentru infracţiuni ca tentativa la viol, agresiune sexuală şi tâlhărie. Nu există date care să arate că atacatorul are antecedente psihiatrice, au precizat reprezentanţii Parchetului.

Agresorul este acum acuzat de tentativă de omor. Ancheta fiind în curs de desfășurare.

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul cercetat acum pentru tentativă de omor riscă o pedeapsă cu închisoarea care, potrivit Codului Penal român, poate fi de la 5 până la 15 ani în spatele gratiilor.