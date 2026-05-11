Ministerul Transporturilor trimite din nou Corpul de Control la Metrorex: „Problemele nu mai pot fi ascunse sub preș”

Radu Miruță, anunță un nou control la Metrorex, unde a convocat Adunarea Generală a Acționarilor și a dispus trimiterea Corpului de Control și afirmă că problemele companiei sunt prea grave pentru a mai fi ignorate.

Ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, a anunțat luni, 11 mai, convocarea Adunării Generale a Acționarilor la Metrorex și reluarea verificărilor prin trimiterea Corpului de Control la companie. Decizia vine în contextul unor probleme pe care ministrul le consideră cronice și insuficient rezolvate.

Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Facebook, unde Radu Miruță a faptul că măsurile reprezintă începutul unei intervenții mai ample în activitatea companiei care administrează transportul subteran din Capitală.

„Am convocat astăzi Adunarea Generală a Acționarilor statului român pentru ca la Metrorex să se schimbe niște decizii cu obiceiuri vechi. Acum o săptămână am spus clar: la Metrorex începe curățenia generală. Şi am început să facem pași. Am semnat documentele pentru trimiterea din nou a Corpului de Control şi am convocat forul decizional aflat în coordonarea ministerului. De ce? Pentru că problemele de la Metrorex nu mai pot fi ascunse sub preș. Sunt prea multe, prea grave şi durează de prea mulți ani”, a transmis Radu Miruță.

Contracte costisitoare, pierderi și conflicte de interese

Potrivit ministrului, ședința Adunării Generale a Acționarilor va avea pe agendă mai multe teme considerate sensibile pentru activitatea companiei.

Printre subiectele anunțate se numără verificarea contractelor considerate costisitoare pentru servicii de pază, curățenie și alte activități externalizate, precum și recuperarea penalităților care nu au fost încasate în cazul unor contracte întârziate.

De asemenea, Ministerul Transporturilor urmărește reducerea pierderilor de la terminalul multimodal Străulești și clarificarea situației juridice privind activitățile și spațiile utilizate în incinta depoului Ciurel.

Pe lista priorităților , de asemenea, și introducerea unor reguli transparente și competitive pentru contractele de publicitate, valorificarea mai eficientă a clădirilor și activelor deținute de Metrorex pentru creșterea veniturilor proprii, precum și verificarea indicatorilor de performanță ai conducerii companiei.

Un alt punct sensibil vizează eliminarea potențialelor conflicte de interese din procesul de negociere a noului Contract Colectiv de Muncă.

„Metrorex trebuie să lucreze pentru cetățeni”

Radu Miruță susține că intervenția ministerului este justificată de situația financiară și administrativă a companiei, invocând întârzieri în proiecte importante, pierderi financiare și active insuficient exploatate.

„Cifrele spun poate cel mai clar de ce era nevoie să intervenim. Şi asta în timp ce: penalități de milioane nu sunt recuperate; șantiere importante întârzie; spații şi active ale companiei nu sunt valorificate; bucureștenii plătesc mai mult, dar primesc servicii care pot fi mult mai bune. Sunt mulți profesioniști care țin sistemul în funcțiune, zi de zi. Dar profesioniștii nu trebuie să plătească pentru privilegiile, abuzurile şi rețelele tolerate ani de zile. Cât timp sunt la Ministerul Transporturilor, un lucru este sigur: Metrorex trebuie să lucreze pentru cetățeni, nu pentru grupuri de interese. Şi exact asta începem să schimbăm”, a mai transmis oficialul.