Călătorie de coșmar în trenul CFR: o tânără a ajuns la spital după ce a fost mușcată de ploșnițe

O călătorie aparent obișnuită pe ruta București-Sighet s-a transformat într-o experiență traumatizantă pentru o tânără de 24 de ani, care a ajuns la destinație cu multiple mușcături pe mâini, picioare și alte zone ale corpului, după ce a petrecut noaptea într-un vagon de cușetă infestat cu ploșnițe.

Tânăra a plătit 190 de lei pentru un loc într-o cușetă de șase locuri. Pe timpul nopții, însă, aceasta s-a trezit cu brațele și picioarele pline de mușcături și a fost nevoită să stea pe culoar pentru a evita contactul cu insectele. „Biletul a fost luat la o cușetă de șase locuri și fiica mea a fost mușcată de ploșnițe. Are poze și cu ploșnițele din cușetă și cu mușcăturile de pe mână”, povestește mama tinerei, potrivit EuropaFM.

Familia susține că rănile au supurat și au provocat o reacție alergică puternică, motiv pentru care tânăra a avut nevoie de îngrijiri medicale la spital, fiind diagnosticată cu urticarie.

Reclamații și nemulțumiri vechi pe ruta București–Sighet

Mama tinerei a depus deja o reclamație la CFR Călători și pregătește o plângere și la Protecția Consumatorilor. „Problemele sunt frecvente pe această rută și trenurile CFR ajung adesea cu întârzieri, fără explicații. De fiecare dată întârzie. S-a întâmplat într-un iunie, cam prin 2023, să ne țină într-un câmp opt ore fără să ne dea nici măcar o sticlă de apă”, povestește femeia.

Ruta pe care s-a produs incidentul a mai fost criticată în trecut pentru condițiile precare și întârzierile frecvente. Trenul parcurge adesea peste 600 de kilometri în aproximativ 12 ore, transformând călătoria într-un test de răbdare. Situația ridică întrebări privind starea vagoanelor și măsurile de igienizare aplicate de companie.

CFR Călători, fără punct de vedere oficial

Până în prezent, reprezentanții CFR Călători nu au transmis un punct de vedere oficial referitor la acest caz. Incidentul survine într-un context delicat, compania anunțând recent majorări de tarife: începând din 14 decembrie, odată cu intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor, prețurile biletelor vor crește în conformitate cu rata inflației.