search
Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

Tren infestat cu ploșnițe între Timișoara și Arad: vagonul retras pentru dezinsecție urgentă

0
0
Publicat:

CFR Călători a retras din circulație un vagon al trenului Regio 2029 Timișoara Nord–Arad, după ce un pasager a descoperit o colonie de ploșnițe între scaune. Compania a anunțat măsuri urgente de dezinsecție și a explicat că igienizarea vagoanelor se face periodic, pentru a preveni astfel de incidente.

Invazie de ploșnițe în trenul Timișoara-Arad FOTO: Tion.ro
Marți, 7 aprilie, un călător al trenului R 2029 a observat ploșnițele în timpul călătoriei și a documentat situația prin fotografii și videoclipuri. El a trimis imediat sesizări către CFR Călători, determinând compania să retragă vagonul afectat din circulație.

În cazul de față, vagonul în care a fost identificat incidentul semnalat (din compunerea trenului R 2029 Timișoara Nord – Arad din 07.04.2026) a fost retras din circulație și s-a dispus aplicarea peste rând a procedurii de dezinsecție și deratizare de cel puțin 3 ori la interval de 2 zile. Soluția specială de dezinsecție este aplicată în toate spațiile vagonului, nu doar pe scaune și podea, procedura urmând a fi reluată după câteva zile, timp de o lună de zile. În locul vagonului afectat a fost introdus în circulație alt material rulant“, au transmis reprezentanții CFR Călători, potrivit publicației locale Tion.

Compania a precizat că astfel de situații sunt rare și apar, de regulă, din cauza introducerii accidentale a insectelor prin bagajele pasagerilor. Totuși, procedurile de igienizare, deratizare și dezinsecție se aplică în mod regulat pentru a reduce riscurile.

Procedurile de igienizare și costurile asociate

Conform regulamentului CFR Călători, salubrizarea vagoanelor se efectuează la fiecare 24 de ore, iar operațiunile de deratizare și dezinsecție au loc lunar sau mai frecvent, în funcție de necesitate. Aceste intervenții implică imobilizarea materialului rulant timp de aproximativ 48 de ore.

Pentru întreținerea igienică a trenurilor, CFR Călători cheltuie anual sume importante. Datele din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) arată că, în vara anului 2025, compania a semnat contracte de peste 760.000 de lei pentru salubrizarea automotoarelor și ramelor electrice de la Depoul Timișoara și Stația Timișoara Nord. Alte 1,2 milioane de lei au fost alocate pentru curățenia vagoanelor din Revizia Vagoane Arad și Post Revizie Vagoane Curtici.

La sfârșitul anului trecut, o tânără de 24 de ani a reclamat că a fost mușcată de ploșnițe în timpul unei călătorii cu trenul București–Sighet. Ea s-a trezit în timpul nopții cu brațele și picioarele acoperite de mușcături, găsind insectele atât în pat, cât și pe lenjeria din compartiment, ceea ce a obligat-o să-și petreacă restul călătoriei pe culoar.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
