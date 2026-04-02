search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Anchetatorii iau în calcul trei scenarii în cazul medicului găsit înjunghiat. Crima ar fi putut fi comisă de o prostituată

0
0
Publicat:

Anchetatorii iau în calcul trei scenarii în cazul medicului găsit într-un apartament incendiat. Bărbatul a fost înjunghiat marți seară, iar persoana care a dat foc apartamentului a strâns, în ambele camere, haine, perdele și materiale plastice ca incendiul să extindă rapid, potrivit surselor.

Medicul a fost ucis și incendiat în locuință FOTO Facebook

Medicul anestezist a fost ucis între orele 19:45 și 21:20, potrivit estimărilor anchetatorilor, citați de Antena 3. Înainte de 19:45, acesta era în viață, deoarece a vorbit la telefon cu apropiații, iar după 21:20 a fost anunțat incendiul.

Medicul a fost descoperit în bucătărie. Potrivit surselor, bărbatul avea multiple lovituri de cuțit și era dezbrăcat, în momentul descoperirii, detalii care conturează o scenă a crimei de o violență extremă.

După crimă, agresorul sau agresorii au incendiat alte două camere din apartament. Au strâns în ambele încăperi haine, perdele și materiale plastice ca incendiul să extindă rapid.

Scenariile analizate de anchetatori

Anchetatorii spun că dovezile arată că autorul crimei este o persoană fără experiență infracțională, ceea ce arată că tot incidentul ar fi putut fi unul neplanificat.

Un scenariu posibil este un jaf urmat de crimă și distrugere prin incendiere: medicul ținea bani cash în casă, însă nimeni nu poate să spună nici despre ce sumă era vorba, nici dacă lipsesc. Nu își informase nici partenera de viață și nici alți apropiați.

Într-un al doilea scenariu, crima ar fi fost săvârșită de o femeie pe care o cunoștea bine: medicul vorbea, pe rețelele sociale, cu mai multe femei, având inclusiv discuții cu tentă sexuală. Anchetatorii iau în calcul ipoteza în care o femeie a mers la el acasă, s-au certat dintr-un anume motiv, cearta a escaladat și, de teamă, aceasta l-a înjunghiat fără oprire.

Totodată, anchetatorii iau în calcul și ipoteza unei crime săvârșite de o prostituată și partenerul acesteia. Potrivit acestora, medicul ar fi putut să aducă la el acasă o prostituată, cu care să se fi certat din diverse motive, inclusiv de plată, sau să fi vrut să îl jefuiască și lucrurile să degenereze.

Apropiații, excluși de pe lista de suspecți

Iubita bărbatului au fost exclusă de pe lista suspecților după ce a prezentat dovezi că nu se aflau la fața locului, iar anchetatorii au verificat camerele de supraveghere și datele de localizare după apelurile din telefonul femei.

Prietenul medicului se afla, la rândul lui, la un amic în momentul crimei, motiv pentru care nici el nu este suspectat. Amicul a fost identificat și audiat, iar locul în care cei doi s-au întâlnit are camere de supraveghere, care au fost, de asemenea, verificate.

De asemenea, polițiștii au ridicat și camerele de supraveghere de la blocul în care locuia medicul și de la amanetul deschis la parter, dar acestea au fost afectate de incendiu.

Incendiul a fost semnalat marți seară, 31 martie, la un apartament de la etajul 1 al unui bloc cu opt etaje de pe Calea Vitan. Pompierii au intervenit de urgență și au evacuat locatarii, iar doi dintre aceștia au fost internați cu intoxicație cu fum. În apartament, salvatorii au descoperit trupul medicului, prezentând mai multe răni de cuțit și arsuri pe aproximativ 50% din corp.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

