Prima reacție a unui oficial român după capturarea lui Maduro. Bolojan: „Ne uităm cu atenție la ce se întâmplă în Venezuela”

Premierul Ilie Bolojan a comentat într-un interviu la Digi24 situația din Venezuela și a explicat poziția României în conflictul dintre SUA și regimul de la Caracas.

Prima reacției a oficialilor statului român cu privire la situația din Venezuela a venit de la premierul Ilie Bolojan, care a fost întrebat despre acest lucru într-un interviu la Digi24.

”Am urmărit aceste evenimente. Nu am avut o discuție cu președintele Nicușor Dan, dar chiar dacă e o distanță destul de mare de România ne uităm cu atenție la ce se întâmplă în Venezuela, o țară a cărei conducere nu a fost recunoscută de UE și nici de România. Nu avem ambasadă la Caracas, puținii cetățeni români de acolo sunt gestionați prin reprezentanțele UE. Relațiile dintre SUA și Venezuela au fost conflictuale de muți ani de zile. Ministerul de Externe Român se consultă pentru a exista poziții unitare cu cele ale UE”, a spus Ilie Bolojan la Digi 24.

El și-a exprimat încrederea că va exista o tranziție către un regim care va avea legitimitate.

”SUA acuză conducerile dictatoriale din ultimii ani de trafic de droguri, de încurajare a criminalității, a imigrației ilegale și de o perioadă de timp Marina SUA este în zona țărmului și lovește ambarcațiuni suspecte de trafic de droguri. E o operațiune specială. Oamenii din Venezuela sper să fie în situația în care vor reuși să-și stabilească o conducere stabilă și democratică. SUA își pun în practică doctrina actuală privind securitatea, combaterea migrației ilegale și a traficului de droguri”, a subliniat premierul.

Declarația vine pe fondul operațiunii militare americane care a culminat cu arestarea liderului venezuelean și a soției sale. Capturarea lor reprezintă un punct critic în criza politică din țară și a generat reacții internaționale complexe, Parlamentul European reafirmând necesitatea ca toate acțiunile să fie conforme cu dreptul internațional.