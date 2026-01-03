Jennifer Lopez le dă replica celor care o acuză că nu se îmbracă potrivit vârstei: „Dacă ai avea acest posterior, ai umbla și tu dezbrăcată!”

La 56 de ani, Jennifer Lopez continuă să fascineze publicul și să sfideze stereotipurile legate de vârstă, răspunzând cu umor criticilor care îi contestă stilul sexy.

Jennifer Lopez a arătat din nou că nu se lasă intimidată de critici sau de comentariile deloc măgulitoare legate de felul în care se îmbracă. La cei 56 de ani, artista le-a răspuns public, cu umor și siguranță, celor care consideră că ar trebui să se „îmbrace potrivit vârstei sale”.

În timpul unui spectacol susținut la The Colosseum at Caesars Palacela sfârşitul anului, pe 30 decembrie, J.Lo a vorbit deschis despre mesajele pe care le vede online.

Îmbrăcată într-o ținută verde spectaculoasă, strălucitoare, cu franjuri și un croi extrem de îndrăzneț, semnată Celia Kritharioti, diva pop a deschis subiectul în faţa spectatorilor.

„Chiar râd uneori de lucrurile pe care le spun oamenii: «De ce se îmbracă mereu așa? De ce nu se îmbracă potrivit vârstei? De ce e mereu aproape goală?»”, s-a adresat ea publicului, glumind apoi, cu o atitudine sigură și plină de încredere: „Dacă ai avea acest posterior, ai umbla și tu dezbrăcată!”.

Reacția publicului a fost instantanee, sala izbucnind în aplauze, iar momentul a devenit rapid viral pe rețelele sociale.

Fanii au reacționat imediat şi online, lăudându-i forma fizică impecabilă și atitudinea fără complexe, mulţi subliniind disciplina și efortul constant din spatele siluetei sale, considerând-o un exemplu de determinare, respect față de sine și autenticitate.

J.Lo, o apariţie mereu provocatoare

Pe scenă, Jennifer Lopez a strălucit în mai multe costume provocatoare și glam, printre care o rochie roz mulată, sclipitoare, cu mănuși asortate, semnată The Blonds, și un catsuit transparent din dantelă, inspirat de pânza de păianjen, creat special de Victoria’s Secret.

Dincolo de spectacole, artista rămâne un simbol al modei şi pe covorul roșu. Rochia verde Versace, purtată la Premiile Grammy din 2000, cu decolteu adânc, a devenit emblematică în mediul online, iar în 2024, J.Lo a atras din nou atenția cu o rochie argintie cu decupaje laterale, semnată Tamara Ralph, la Festivalul Internațional de Film de la Toronto.

→ Imaginea 1/2: Jennifer Lopez 02 Facebook Jennifer Lopez jpg

Recent, Lopez a impresionat și la o nuntă fastuoasă în India, a cuplului Netra Mantena și Vamsi Gadiraju, unde a susținut un spectacol pe durata a trei zile. Pentru eveniment, artista a purtat un body auriu împodobit cu bijuterii, iar la ceremonie un sari couture Manish Malhotra cu cristale, accesorizat cu un colier Manish Malhotra High Jewelry de 168 de carate de smaralde.