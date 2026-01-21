Aproximativ 3.000 de consumatori din Sectorul 1, afectați de oprirea alimentării cu gaze în urma unui incident

Compania Distrigaz Sud Rețele a anunțat miercuri, 21 ianuarie, că, din cauza unui incident la reţeaua de gaze de pe strada Câineni, Sector 1, Bucureşti, alimentarea cu gaze naturale a fost întreruptă temporar în zonă, începând cu ora 10:37, pentru siguranţa consumatorilor. Aproximativ 3.000 de consumatori casnici şi non-casnici situaţi sunt afectați.

În urma acestei întreruperi, sunt afectaţi 3.021 de clienţi casnici şi non-casnici din Sectorul 1, situaţi pe străzile: Crăciun Mihai, Liţa, Feldioara, Garofiţei, Stindardului, Luptătorilor, Elocinţei, Epureşti, Şinca, Neatârnării, Neajlovului, Ciacova, Steluţei, Cireşoaia, Ing. Pătulea, Bârgăului, Izbiceni, Jiului, Gloriei, Sălătruc, Snagov, Cornăţel, Limpejoarei, Gheorghe Vâlceanul, Coralilor, Robăneşti, Nataţiei, Mihăileni, Elanului, Omului, Târnăveni, Oinei, Calcarului, Turnu Roşu, Câineni, Piatra Morii, Acumulatorului, Căiuţi, Daimaca Victor, Scroviştea şi Târnavei.

„Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de astăzi, 21 ianuarie 2026, în jurul orei 19:00”, a precizat compania.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt sfătuiţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.