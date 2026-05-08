Alertă în Capitală. Șoseaua Berceni, închisă complet din cauza unei scurgeri de gaze

Șoseaua Berceni din Capitală a fost închisă complet între Metalurgiei și Popești Leordeni, din cauza unui miros puternic de gaz, au informat autoritățile vineri.

„Având în vedere confirmarea unei scurgeri de gaze, au fost dispuse de urgență măsuri pentru protejarea populației și desfășurarea intervenției în condiții de siguranță”, a transmis Brigada Rutieră Bucureşti printr-un comunicat.

Potrivit polițiștilor, traficul rutier este restricționat total, în prezent, pe șoseaua Berceni, pe tronsonul cuprins între Bd. Metalurgiei și str. Popești Vest. Autoritățile au instituit un perimetru de siguranță în această zonă pentru intervenția echipajelor specializate.

„Polițiștii rutieri se află în teren pentru fluidizarea traficului și devierea circulației către rute ocolitoare”, se mai arată în comunicat.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite zona, să respecte indicațiile polițiștilor și să manifeste prudență sporită în trafic.

Potrivit sursei citate, situația este monitorizată permanent, iar restricțiile vor fi menținute până la înlăturarea oricărui pericol.