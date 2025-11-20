Un liceu din Capitală a fost evacuat după ce a fost semnalat miros de gaze: „Zona afectată a fost delimitată și securizată”

Sute de elevi au fost evacuați joi, 20 noiembrie, dintr-un liceu din Capitală, din cauza unei alerte privind o posibilă scurgere de gaze.

UPDATE Zona afectată a fost delimitată și securizată până la eliminarea oricărui risc

„La data de 20.11.2025, în jurul orei 14:00, Secția 14 Poliție a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la existența unor posibile scurgeri de gaze în curtea Colegiului Tehnologic Grigore Cerchez, situat în Sectorul 4”, a precizat DGPM București, într-un comunicat.

Din primele verificări efectuate de echipajele de ordine și siguranță publică deplasate la fața locului, a fost sesizată prezența unui miros de gaze.

„În cel mai scurt timp, la fața locului a intervenit o echipă specializată din partea Distrigaz, care procedează la identificarea și remedierea avariei. Pentru siguranța elevilor și a personalului didactic, clădirea a fost evacuată, iar zona afectată a fost delimitată și securizată până la eliminarea oricărui risc. Intervenția s-a desfășurat fără incidente, iar situația a fost readusă în parametri de siguranță, activitățile fiind încă în dinamică”, a mai transmis Poliția Municipiului București.

Știrea inițială

Este vorba de Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez.

„Sesizare miros de gaze în exterior, se fac verificări și măsurători în spațiile interioare și în exterior. Distrigaz este prezent la fața locului”, transmite ISU-București Ilfov.

A fost oprită alimentarea cu gaze.

Elevii și personalul școlii au fost evacuați. Nimeni nu a acuzat probleme medicale.

La caz intervin o autospecială de stingere, o autospecială CBRN și, în sprijin, o ambulanță SABIF.

Știre în curs de actualizare

O alertă similară s-a dat pe 4 noiembrie, la Liceul Teoretic „Theodor Pallady” din Sectorul 3 al Capitalei, după ce profesorii au simțit un miros puternic de gaz în incinta unității de învățământ. Toate persoanele din clădire au fost evacuate. Distrigaz Sud Reţele nu a depistat scurgeri de gaze.

Tot luna aceasta, mirosul persistent de gaze provenit de la o sondă abandonată din 1908 a stârnit îngrijorare în Câmpina.