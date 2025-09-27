search
Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Adolescentul de 17 ani care a trimis peste 1.000 de amenințări în școli și spitale a făcut declarații șocante. Când era copil a rănit mai multe animale

Publicat:

Apar detalii alarmante în cazul adolescentului de 17 ani, arestat după ce a trimis peste 1.000 de mailuri de amenințare către școli și spitale. Surse apropiate anchetei susțin că tânărul ar fi mărturisit că se simte satisfăcut văzând panica creată în rândul oamenilor.

Elevul suspectat că a trimis amenințări în școli, internat la Spitalul Obregia FOTO: Arhivă
Elevul suspectat că a trimis amenințări în școli, internat la Spitalul Obregia FOTO: Arhivă

Adolescentul a declarat că se simte satisfăcut atunci când oamenii sunt panicați și că trimite astfel de mesaje de amenințare constant, spun surse medicale, citate de Antena 3 CNN. 

El a adăugat că se gândește frecvent la ideea de a ucide pe cineva, însă nu intenționează să ducă gândurile la fapte. Sursele citate mai precizează că, în copilărie, tânărul ar fi rănit mai multe animale.

Legături cu FBI și acuzații grave

Adolescentul era deja cunoscut autorităților. FBI ceruse extrădarea sa în Statele Unite, unde era acuzat de terorism și pornografie infantilă, însă România a respins solicitarea. În trecut, tânărul ar fi șantajat mai multe adolescente din SUA să îi trimită imagini compromițătoare, iar atunci când acestea refuzau, trimitea în numele lor amenințări cu bombe către diverse instituții americane.

Acum, DIICOT a deschis pe numele său un dosar penal pentru amenințare, în baza Legii privind prevenirea și combaterea terorismului.

Urmează expertiza psihiatrică

Autoritățile așteaptă acum rezultatele expertizei informatice și concluziile anchetei pentru a decide măsurile care se impun în continuare. Între timp, adolescentul rămâne internat la Spitalul Obregia, unde medicii vor stabili dacă are probleme psihice și în ce măsură acestea i-au influențat comportamentul.

București

