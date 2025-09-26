search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adolescentul de 17 ani acuzat că a trimis 1.000 de mailuri de amenințare către mai multe instituții din România, după ce, anterior, FBI ceruse extrădarea lui în SUA, a fost arestat preventiv, vineri, 26 septembrie.

Instanța a dispus arestarea preventivă a adolescentului. FOTO Shutterstok
Instanța a dispus arestarea preventivă a adolescentului. FOTO Shutterstok

La data de 26 septembrie 2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă a inculpatului de 17 ani, pentru o perioadă de 30 de zile.

Potrivit procurorilor care au cerut arestarea, tânărul a acționat împreună cu o minoră de 14 ani „în scopul creării de panică și intimidării populației prin producerea unui puternic impact psihologic”.  

„La data de 25 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea unui inculpat (minor), în vârstă de 17 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist. Din probele administrate de Direcția de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul de Investigare a Infracțiunilor de Terorism și procurori DIICOT, a reieșit că, la datele de 21 și 23.09.2025, inculpatul împreună cu o minoră de 14 ani, a transmis mai multe mesaje, către un număr aproximativ 1.000 de adrese de email aparținând unor instituții de învățământ, unități medicale, unități de poliție, posturi de televiziune și alte instituții de pe întreg teritoriul României, în care proferau amenințări cu comiterea unor atacuri armate, în scopul creării de panică și intimidării populației prin producerea unui puternic impact psihologic”, precizează un comunicat de presă transmis de DIICOT joi seara.  

Tot joi, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București, cu propunerea de arestare preventive a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile, iar vineri a fost luată măsura arestării preventive.

Amintim că adolescentul a fost, anterior, internat pentru expertiză psihiatrică la Spitalul Obregia din Capitală.

Legături cu FBI și acuzații grave

Băiatul era deja cunoscut autorităților. FBI ceruse extrădarea sa în Statele Unite, unde era acuzat de terorism și pornografie infantilă, însă România a respins solicitarea.

În trecut, tânărul ar fi șantajat mai multe adolescente din SUA să îi trimită imagini compromițătoare, iar atunci când acestea refuzau, trimitea în numele lor amenințări cu bombe către diverse instituții americane.

