Primele informaţii despre accidentul de pe aeroportul LaGuardia, unde un avion a intrat într-o mașină de pompieri. Ce nu a funcţionat

Primele detalii din ancheta oficială a accidentului aviatic de la LaGuardia ridică întrebări serioase despre ceea ce s-a întâmplat în momentele critice dinaintea coliziunii dintre avionul Air Canada și autospeciala de pompieri.

Autoritatea Americană pentru Siguranța Transporturilor a făcut publice, marți, 24 martie, primele informații oficiale privind accidentul petrecut duminică noaptea pe aeroportul LaGuardia din New York, unde un avion Air Canada Express a intrat în coliziune cu o autospecială de pompieri.

Potrivit acesteia, sistemul care ar fi trebuit să permită controlorilor de trafic să urmărească în timp real mișcarea aeronavelor și a vehiculelor de la sol nu a emis nicio alertă în momentul impactului.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB), agenția independentă care coordonează ancheta, analizează încă circumstanțele coliziunii dintre aeronava CRJ-900 operată de Jazz Aviation și autospeciala aflată în intervenție pe pistă, în urma căreia doi piloți și-au pierdut viața, iar zeci de persoane dintre cei 72 de pasageri și patru membri ai echipajului au fost rănite.

Președinta NTSB, Jennifer Homendy, a explicat că sistemul de supraveghere ASDE-X nu a avertizat controlorii de trafic din cauza imposibilității de a genera o traiectorie de urmărire precisă în momentul în care mai multe vehicule intrau și ieșeau din zona pistei.

„Sistemul ASDE-X nu a generat o alertă din cauza proximităţii vehiculelor care intrau şi ieşeau din zona pistei, ceea ce a împiedicat crearea unei traiectorii de urmărire cu un grad ridicat de certitudine”, a declarat Jennifer Homendy.

Aceasta a precizat și că autospeciala de pompieri implicată în accident, care se afla pe pistă pentru a interveni la o altă aeronavă, nu era dotată cu transponder, spre deosebire de vehicule similare de pe alte aeroporturi americane.

Jennifer Homendy a subliniat, însă, că nu este încă stabilit dacă o tehnologie suplimentară ar fi putut preveni impactul, având în vedere că totul s-a produs „foarte rapid”. Conform datelor NTSB, în turnul de control al aeroportului LaGuardia se aflau, în momentul accidentului, doi controlori de trafic aerian.

Accidentul produs duminică a avut consecințe semnificative asupra operațiunilor aeroportuare: pentru a doua zi consecutiv, LaGuardia s-a confruntat marți cu întârzieri masive și anulări de zboruri.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a anunțat că una dintre cele două piste ale aeroportului nu va fi redeschisă înainte de vineri.