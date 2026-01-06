Video O mașină în care se aflau patru copii și doi adulți s-a răsturnat în râul Bistrița, în Vatra Dornei. Intervenție în forță pentu salvarea victimelor

O mașină a ieșit, luni, în afara părții carosabile și s-a răsturnat în albia râului Bistrița, în municipiul Vatra Dornei, județul Suceava, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava. În autoturism se aflau doi adulți și patru copii, toți fiind evacuați de pompieri cu sprijinul jandarmilor.

„Un autoturism a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat în albia râului Bistrița, în municipiul Vatra Dornei. La fața locului, au fost alocate două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, resursele medicale fiind suplimentate cu alte cinci echipaje SMURD și SAJ. În sprijin, au intervenit și două echipaje de jandarmi, cu două autospeciale”, a transmis ISU Suceava.

Pompierii militari, sprijiniți de jandarmi, au intervenit și au evacuat din mașină doi adulți și patru copii.

Toate persoanele implicate în eveniment sunt conștiente și cooperante. Ele au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Unul dintre copii a prezentat hipotermie, iar altul avea răni ușoare, însă starea lor este stabilă.

Conform ISU Suceava, incidentul a fost clasificat ca alertă majoră, având în vedere numărul persoanelor aflate în autoturism.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.