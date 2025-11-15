O ambulanță care transporta pacienți dializați, implicată într-un accident pe DN 6 în Timiș: trei persoane rănite

O ambulanță care transporta pacienți dializați a fost implicată sâmbătă dimineața într-un accident pe DN 6, în localitatea Remetea Mare, județul Timiș. În urma coliziunii cu un autoturism condus de un bărbat de 58 de ani, trei persoane, inclusiv doi pacienți, au fost rănite și transportate la spital.

Potrivit polițiștilor, bărbatul de 58 de ani se deplasa dinspre Remetea Mare către Izvin, iar la ieșirea din localitate a intrat în coliziune cu ambulanța privată care circula regulamentar pe sensul opus.

Ambulanța era condusă de un bărbat de 64 de ani și transporta doi pacienți dializați: o femeie de 73 de ani și un bărbat de 77 de ani.

„În urma impactului, conducătorul de 58 de ani și cei doi pacienți din ambulanță au fost răniți și transportați la spital. Este vorba de o femeie de 73 de ani și de un bărbat de 77 de ani”, a transmis IPJ Timiș.

Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române a transmis că traficul pe DN 6, în zona Remetea Mare, a fost oprit pe ambele sensuri până la finalizarea cercetărilor și înlăturarea vehiculelor implicate.

Se estimează reluarea traficului în jurul orei 13:00.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.