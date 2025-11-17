Șase persoane rănite într-un accident cu patru mașini provocat la Vaslui

Șase persoane au ajuns la spital, luni seară, în urma unui accident rutier produs pe DN 24, în județul Vaslui, în care au fost implicate patru autoturisme.

Potrivit informaţiilor transmise de ISU Vaslui, accidentul, în care au fost implicate patru autoturisme, a avut loc în cursul serii de luni, 17 noiembrie, pe DN 24, în zona localității Costești din județul Vaslui, şi şase dintre cele 11 persoane aflate în maşini au fost transportate la spital.

Pentru intervenție au fost mobilizate inițial o autospecială de stingere și echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, cu un efectiv de șapte militari, precum și două ambulanțe SAJ. Ulterior, au fost solicitate suplimentar echipajele de prim ajutor SMURD din Bârlad și Huși, pentru a asigura acordarea primului ajutor tuturor victimelor, potrivit aceleiaşi surse.

Sursa video: VasluiTV

Cele șase persoane care au solicitat îngrijiri medicale au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Vaslui, unde au primit tratamentul necesar. Autoritățile locale continuă evaluarea situației, iar traficul pe DN 24 a fost parțial afectat pe durata intervenției.